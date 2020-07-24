Bitki Hücresi Organelleri Ve Görevleri Nelerdir? Kısaca Bitki Hücresi Özellikleri

Bitkiler bilindiği üzere fotosentez üzerinden oksijen üretir ve atmosfere salar. Bu üretim ile beraber ayrıca kendi yaşamını sürdürebilme noktasında fotosentez gerçekleştirir. O yüzden hücre yapısında birçok değişik organel bulunmaktadır. Bu organellerin kendine has özellikleri ve görevleri bulunur. Tamamen senkronize şekilde çalışırlar ve yaşamın temel taşlarını oluştururlar.

Bitki Hücresi Organelleri ve Görevleri Nelerdir?

Bitki hücreleri tıpkı hayvan hücreleri gibi ökaryotiktir. Diğer bir değişle zara bağlı çekirdekler ve organeller bulunur. Tabii hayvan hücresinden ayırt edici birçok değişik özelliği ile beraber; kısımları, rolleri ve yapıları üzerinden değişkenlik gösterir. Bu konuda bitki hücresi organelleri farklı görevler üzerinden yaşamın devam etmesine olanak tanır.

Çekirdek; Hücrenin yönetim merkezidir ve gerekli işlemlerin yapıldığı kaynaktır.

Sitoplazma; Hayati faaliyetlerin devam ettiği alandır.

Hücre zarı; Hücreyi koruma görevi üstlenir.

Mitokondri; Hücrenin enerji üretim merkezidir.

Ribozom; Hücrenin protein sentezi yapmasında görevlidir.

Endoplazmik retikulum; Hücre içerisinde madde transferinde görevlidir.

Golgi cisimciği; Salgı yapan organeldir ve hücre çeperinin oluşmasına imkan verir.

Koful; Boşaltım organıdır ve bitki hücresinde yoğun olarak bulunur.

Kloroplast; En önemli yapılardan biridir ve bitkinin fotosentez yapmasını sağlar. Aynı zamanda bitkiye yeşil rengini verir.

Lökoplast; Yağ ve protein depolama görevi bulunur.

Genelde tüm bu organeller sitoplazmanın içerisinde yer almaktadır. Bitki hücresinin gelişmesine, çoğalmasına ve korunması noktasında oldukça önemli bir potansiyele sahiptirler.

Kısaca Bitki Hücresi Özellikleri

Bitkinin canlılığını sağlamak ve bunu devamlı hale getirebilmek için hücreler büyük bir öneme sahiptir. Özellikle içerdikleri organeller ile beraber yaşamın temel taşını oluştururlar. Böylece başta fotosentez yaparak yaşamın devam ettirmek başta olmak üzere; enerji kaynaklarını depolama, gerekli maddelerin sağlanması ve korunması noktasında da çok önemli çalışma gerçekleştirmektedirler.

Aynı zamanda bitki hücreleri fonksiyonel yapılana bağlı olarak 3 gruba ayrılırlar. Bunlar içerisinde parankima, kollenkima ve sklerenkima yer alır. Parankima bitkinin büyümesi ve hücrelerin çoğalması adına önemli bir göreve sahiptir. Kollenkima ise bitkiye gerilebilir destek sağlar. Sklerankima hücreleri ise canlı değildir ve bitki için mekanik destek verir. Bu gibi daha birçok özellik ile beraber bitki hücreleri yaşamın devamlılığını sağlamak adına en önemli temel yapılarıdır.