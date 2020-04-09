Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sözleriyle başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası devam ediyor. Tür Türkiye verilen hesaplara elinden geldiğince bağışta bulunuyor. Kampanya devam ederken zaman zaman Biz Bize Yeteriz kampanyasında ne kadar toplandı? Milli Dayanışma kampanyası bağışı ne kadar oldu? soruları yöneltiliyor.

'BİZ BİZE YETERİZ' KAMPANYASINDA NE KADAR TOPLANDI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Nisan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, 'Kampanyamıza milletimizin gösterdiği teveccüh bu ülkenin temellerinin ne kadar sağlam olduğunu ispatlamıştır. Şu ana kadar Milli Dayanışma Kampanyasına destek 1 milyar 500 milyon lirayı buldu' dedi. Son rakamların yakın zamanda açıklanması bekleniyor.