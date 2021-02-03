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03.02.2021 - 17:01 | | AA

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin provoke edici paylaşım yapan 8 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da sosyal medyadan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin halkı provoke edici içerik paylaşımı yaptığı öne sürülen 8 kişi yakalandı.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin provoke edici paylaşım yapan 8 kişi gözaltına alındı

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasına ilişkin başlatılan gösteri ve yürüyüş eylemlerinin yasaklanmasına rağmen sosyal medyadan gerçekleştirilen çağrı ve hastag paylaşımlarıyla toplumsal eyleme dönüşen konularda yapılan halkı provoke edici içerik paylaşanlara ilişkin çalışma başlattı.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından adreslerini belirlediği 8 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ev sahiplerine havuzda timsah şokuGüney Afrika'da bir evin yüzme havuzunda bir timsah bulundu. Evin sahipleri büyük şok yaşarken uzmanlar timsahı çıkararak, doğal yaşama saldı.
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