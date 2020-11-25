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25.11.2020 - 12:02 | | DHA

Bolu'da yaylada izinsiz çekilen tel örgü ve çitler yıkıldı

Bolu'da 7 köyün yaylası olarak kullanılan At Yaylası’nda izinsiz tel örgü ve çit çekilen arazilerde yıkım yapıldı.

Bolu'da yaylada izinsiz çekilen tel örgü ve çitler yıkıldı

Bolu'da, Paşaköy, Civril, Kızılağıl, Kılıçarslan, Kürkçüler, Karamanlı ve Ağaççılar köylerinin yaylası olan At Yaylası'nda, tapusuz ve devlet arazisi olmalarına rağmen bazı arazilerin satışının gerçekleştirildiği yönünde şikayet yapıldı. Şikayet üzerine Bolu Valiliği yaylada inceleme yaptı.

İnceleme sonucunda yayladaki tel örgü ve çitlerin yıkımına karar verildi. Bolu Valiliği'nin talimatıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Tapu Müdürlüğü, Bolu Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, At Yaylası'na geldi.

Yaylada bulunan kaçak tel örgü ve çit çekilmiş alanların yıkımı için iş makineleri ile gelen ekipler, tel örgüyle çevrili alanları yıktı. İlk olarak Karamanlı köyünün yaylasında yıkıma başlayan ekipler, ekili olan arazilerde yıkım gerçekleştirmedi.

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