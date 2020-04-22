Bozcaada Nerede? Bozcaadaya Nasıl Gidilir? (2020)

Çanakkale Bozcaada feribot seferleri yaz aylarında yapılmaktadır. Feribotun kalkış saatleri belirlidir. Aynı zamanda deniz otobüsü seferleri de bulunmaktadır.



Bozcaada Nerede?



Ege Denizi’nin kuzeyinde yer alan Çanakkale’ye bağlı olan Bozcaada Türkiye’nin üçüncü büyük adasıdır. Adada 12 koy ve 12 burun bulunur. Etrafında 17 küçük adacık bulunur. Ada Akdeniz iklimi etkisindedir. Resmi kayıtlarda 2 binin üzerinde nüfusu olsa da yaz aylarında bu sayı on bine çıkmaktadır.



Bozcaada’ya Nasıl Gidilir?



Havayolunu kullanmak isteyenler Çanakkale Havalimanına düzenlenen seferleri tercih edebilir. Buradan 5 km mesafede yer alan Çanakkale otogarına otobüsler ile ulaşabilirsiniz. Sonrasında bir buçuk saatte Bozcaada Geyikli Feribot iskelesine ulaşabilirsiniz. Bunlar yerine araç kiralayarak 45 dakika içinde Geyikli İskelesine ulaşmakta mümkün olabilir.



İstanbul üzerinden Bozcaada’ya ulaşmak isteyenler Tekirdağ yolu üzerinden Eceabat iskelesinden Çanakkale’ye gelebilir. Oradan da Geyikli Bozcaada feribotuna ulaşabilirsiniz. Geyikli’den Bozcaada’ya sabah saat 08.00 başlayarak üç saatte bir günlük beş sefer düzenleniyor. Aynı şekilde Bozcaada’dan Geyikli’ye 07.15’den itibaren üç saate bir seferler bulabilmek mümkündür.



Bozcaada içindeki ulaşım ise feribot iskelesinden 09,30’dan itibaren yarım saatte bir minibüsler bulunuyor. Ayrıca Akvaryum Plajı’na da gün içinde Bozcaada merkezden 11.30, 14.00, 17.00 saatlerinde minibüs seferleri yapılmaktadır. Bu saatler bahar ve yaz mevsimlerinde geçerlidir.