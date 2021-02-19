Bu hafta sonu 20-21 Şubat sokağa çıkma yasağı var mı? Normalleşme ne zaman başlayacak, yasaklar ne zaman kaldırılacak?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle Türkiye'nin 81 ilinde uygulanan hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları devam ediyor. Bu hafta sonu da (20-21 Şubat tarihleri arasında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı kapsamında Cuma akşam saat 21:00'da başlayacak olan yasak Pazartesi sabah 05:00'da sona erecek. Çarşamba günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme için Mart ayını işaret etti. Aşılama çalışmalarının Mart ayında istenilen seviyelere gelebileceği ve il bazlı olarak normalleşme adımlarının atılacağının müjdesini verdi.

20-21 ŞUBAT HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

20-21 Şubat tarihleri arasında da sokağa çıkma yasağı 81 ilde uygulanacak!

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı Cuma akşam saat 21:00'da başlayacak. Pazartesi sabah 05:00'da sona erecek

NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aralık ayından bu yana devam eden koronavirüs yasakları Mart ayı başından itibaren kademeli olarak esnetilecek. Yerinde karar dönemi ile vaka sayılarının az olduğu illerden başlamak üzere il bazında normalleşme adımları atılmaya başlanacak. 100 bin kişide en az vaka oranına sahip illerden başlayacak olan normalleşme kademeli olarak arttırılmaya devam edilecek. Normalleşme adımları bölge bölge alınacak.