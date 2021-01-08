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08.01.2021 - 17:51 | | DHA

Bu karelerden sonra hayatı değişti

Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle kesilen para cezası Emniyet Genel Müdürlüğü'nce iptal edilip memleketi Ankara'ya getirilen Ali Çiftçi, Ankara Valiliği'nin yönlendirmesiyle Türkiye İş Kurumunca inşaat firmasında işe yerleştirildi. Çiftçi, "Çok mutluyum. 2021 yılı bana şans getirdi" dedi.

Bu karelerden sonra hayatı değişti

Antalya'da, 15 gün önce turistlerle birlikte yolda yürüyen Ali Çiftçi'ye (32), sokak kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira para cezası uygulandı. Daha sonra iş bulmak için Antalya'da bulunduğu ve sokaklarda yaşadığı ortaya çıkan Çiftçi'nin para cezası Emniyet Genel Müdürlüğü'nce iptal edildi. Ankara'ya getirilen ve Kimsesizler Oteli'ne yerleştirilen Çiftçi, Türkiye İş Kurumu aracılığıyla Çankaya ilçesinde bulunan inşaat firmasında işe yerleştirildi.

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'2021 YILI BANA ŞANS GETİRDİ'

Geçen pazartesi günü iş başı yapan Çiftçi, ceza kesilmesinin ardından Ankara’ya getirildiğini ve hayatında değişimler olmaya başladığını belirterek, "Şu anda sevdiğim işi yapıyorum. Bu benim için güzel bir fırsat oldu. 2021 yılı bana büyük bir şans getirdi. Pazartesi günü işe başladım. Ben daha önceden bu işleri yapıyordum. Geçmişteki sıkıntılarımdan dolayı eşimden ayrıldım. Çocuğum var. Maddi sıkıntılardan dolayı ve işsizlikten dolayı ayrılmak zorunda kalmıştım. Şu an işim var çalışıyorum. Bu bana güzel bir gelecek oldu. Çok mutluyum. Hayalim ilerde yeni bir yuva kurmak, çocuğumun geleceğini sağlamak. Çalışma ortamımız benim için aile oldu. Kalacak yerim var, işim var bundan iyisi olmaz" dedi.

'GELECEĞE UMUTLA BAKIYOR'

İnşaat firmasının kamp amiri Necmettin Yılmaz ise, Ali Çiftçi'den memnun olduklarını söyleyerek, "İlk geldiği zamanki tedirginliklerini atlattı. Bakışı bile değişti artık. Geleceğe umutla bakıyor. Kendisinden çok memnunuz. İşine önem gösteriyor. Tedirgin olduğu konular tamamen gitti. Ailesine yardım edebileceği için bazen duygulanıyor. Çocuğuna gelecek sunmak için hazırlıklara başlayacak. Ali için olumsuzluklar artık 2021 yılında bitti. Ali ailemizin bir parçası, ağabey kardeş ilişkisi içinde sonuna kadar götüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu karelerden sonra hayatı değişti

Bu karelerden sonra hayatı değişti

Toprağın altında ateş çıktı!Konya'nın Karapınar ilçesinin Kayalı Mahallesi'nde, toprak altından çıkan metan gaz kaynaklı ateş, paniğe neden oldu. Muhtar Muharrem Güdal, "AFAD da gelip inceledi. Burası daha önce sazlık ve bataklık olduğundan su da kuruduğu için metan gaz kaynaklı ateş çıktığını söyledi. İncelemelerini yapıp, bu bölgede önlem alacaklarını söylediler" dedi.
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