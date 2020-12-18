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18.12.2020 - 20:40 |

Son tablo açıklandı! Bugünkü koronavirüs vaka sayısı, hasta ve ölü sayısı kaç oldu? İşte son durum

Son iki gündür hasta ve vaka sayılarında ciddi düşüş yaşanıyor. Kısıtlamalar sonrası düşüşler hızlanırken her gün korona tablosu son verileri merak ediliyor. Her akşam koronavirüs vaka sayısı, hasta ve ölü sayısı kaç oldu? sorusu yöneltiliyor.

Son tablo açıklandı! Bugünkü koronavirüs vaka sayısı, hasta ve ölü sayısı kaç oldu? İşte son durum

Koronavirüs kabusu yaşanmaya devam ederken günlük koronavirüs tablosu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Binlerce kişi akşam saatlerinde Koronavirüs vaka sayısı, hasta ve ölü sayısı kaç oldu? sorusuna cevap bulmaya çalışıyor. İşte detaylar...

KORONAVİRÜS VAKA, HASTA VE VEFAT SAYILARI AÇIKLANDI MI?

18 Aralık Koronavirüs hasta, vaka ve vefat sayısı açıklandı. Son tabloda vaka sayısı 26 bin 411, hasta sayısı 4 bin 103 ve vefat sayısı 246 oldu.

Son tablo açıklandı Bugünkü koronavirüs vaka sayısı, hasta ve ölü sayısı kaç oldu İşte son durum

17 ARALIK KORONA TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin 17 Aralık koronavirüs (corona virüsü) tablosuna ilişkin yaptığı paylaşımda şu mesajı verdi:

"Bugün tespit edilen 4.209 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra düştü. Aktif hasta sayısı da azalmaya devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice vermeye başladı. Bunu sürekli hale getirecek olan bizleriz. Sonuç alana kadar mücadele edelim."

Bakan Koca tarafından açıklanan tabloya göre; Türkiye'de son 24 saat içerisinde 243 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybederken vaka sayısı 27 bin 515 olarak belirlendi.

Türkiye'de son gün yapılan test sayısı 206 bin 102 olarak kayıtlara geçti, ağır hasta sayımız ise toplamda 5 bin 803. Son 24 saat içerisinde 30 bin 494 kişi tedavi ya da karantina sürecinin tamamlanmasının ardından iyileşti. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 1 milyon 721 bin 607'ye ulaştı.

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