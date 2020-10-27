Bunu yapan yandı! Cezası 5 bin lira...

Demre ilçesinde son yıllarda aşırı avlanma nedeniyle nesli tükenme tehlikesi altına girmeye başlayan mavi yengeçlerin avlanması yasaklandı.

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı Durali Eraslan, yaptığı açıklamada, adını makaslı ve yürüme ayaklarındaki koyu mavi renkten alan mavi yengeçlerin popülasyonunun yeniden arttırılması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.









Mavi yengeçlerin tadı ve yüksek besin değeri dolayısıyla çok fazla avlandığına dikkati çeken Eraslan, "Son dönemde mavi yengeç popülasyonunda azalma tespit ettik. Bölgemizde mavi yengeçleri kaçak avlayanlar var. Mümkün olduğu kadar bunu engellemeye çalışıyoruz." dedi.











Adana ve Muğla'da avlanabilen mavi yengeçlerin Antalya'da avlanmasının yasaklandığını belirten Eraslan, yasağa uymayanlara 900 ila 5000 lira arasında ceza uygulanacağını kaydetti.