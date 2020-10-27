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27.10.2020 - 18:03 | | AA

Bunu yapan yandı! Cezası 5 bin lira...

Antalya'da nesli tükenme tehlikesi altındaki mavi yengeçleri avlayanlara 900 ila 5000 lira arasında para cezası uygulanacak.

Bunu yapan yandı! Cezası 5 bin lira...

Demre ilçesinde son yıllarda aşırı avlanma nedeniyle nesli tükenme tehlikesi altına girmeye başlayan mavi yengeçlerin avlanması yasaklandı.

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı Durali Eraslan, yaptığı açıklamada, adını makaslı ve yürüme ayaklarındaki koyu mavi renkten alan mavi yengeçlerin popülasyonunun yeniden arttırılması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Bunu yapan yandı Cezası 5 bin lira...


Mavi yengeçlerin tadı ve yüksek besin değeri dolayısıyla çok fazla avlandığına dikkati çeken Eraslan, "Son dönemde mavi yengeç popülasyonunda azalma tespit ettik. Bölgemizde mavi yengeçleri kaçak avlayanlar var. Mümkün olduğu kadar bunu engellemeye çalışıyoruz." dedi.


Bunu yapan yandı Cezası 5 bin lira...



Adana ve Muğla'da avlanabilen mavi yengeçlerin Antalya'da avlanmasının yasaklandığını belirten Eraslan, yasağa uymayanlara 900 ila 5000 lira arasında ceza uygulanacağını kaydetti.

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalarAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK ve MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.AK Parti Sözcüsü Çelik: "Birileri gidip de Diyarbakır annelerini görmezden gelerek 'Ben Kürt sorunundan bahsediyorum', 'Ben Kürt çocuklarının sorunlarından bahsediyorum' 'Ben şu yasaklara karşıyım', 'Ben şu şekilde demokrasi mücadelesi veriyorum' dediği anda, Diyarbakır annelerinin mücadelesine destek veren bir tutum içerisine girmiyorsa, bilelim ki otomatikman ikiyüzlü bir adrese kendisini postalamış olur."
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