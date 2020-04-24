24.04.2020 - 03:50 |
Bursa sahur ne zaman, saat kaçta bitecek? Diyanet yayınladı: Bursa sahur vakitleri 24 Nisan Cuma - Ramazan imsakiyesi 2020
Bursa sahur vakitleri vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Ramazan-ı Şerif ayı bu gece ilk sahurun ardından başlayacak. Peki Bursa'da ilk sahur saat kaçta? Diyanet İşleri Başkanlığı il il sahur vakitlerini yayımladı. İşte Bursa sahur ve iftar vakitleri...
Diyanet İşleri Başkanlığı il il Ramazan imsakiyesi yayımladı. Ramazan ayı boyunca gün gün sahur ve iftar saatleri merak konusu oldu. Milyonlarca vatandaş, yaşadığı şehrin sabah ezanı ve akşam ezanı saati hakkında bilgilenmek için arayışa koyuldu. Ramazan ayı imsakiyesi 2020 en çok arananlar listesine girdi. Ramazan ayının ilk gününden son gününe kadar sahur ve iftar saatlerine haberimizdeki link üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.
BURSA İMSAKİYE 2020
24 Nisan 2020 Cuma: SAHUR 04:32 İFTAR 19:58
25 Nisan 2020 Cumartesi: SAHUR 04:30 İFTAR 19:59
26 Nisan 2020 Pazar: SAHUR 04:28 İFTAR 20:00
27 Nisan 2020 Pazartesi: SAHUR 04:26 İFTAR 20:01
BURSA İMSAKİYE 2020