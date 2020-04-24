Bursa sahur ve iftar vakti | Sahur (imsak) saat kaÃ§ta 25 Nisan iftar vakti...

24.04.2020 - 23:02 |
Bursa sahur ve iftar vakti | Sahur (imsak) saat kaçta? 25 Nisan iftar vakti...
Ä°slam alemi iÃ§in en hayÄ±rlÄ± ve Kur'an-Ä± Kerim'in indiÄŸi ay olan Ramazan'Ä±n ilk sahur ve iftar vakti geride kaldÄ±. Bursa'da da vatandaÅŸlar ilk oruÃ§larÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼k bir heyecanla aÃ§tÄ±lar. Åžimdi 25 Nisan sahur ve iftar vakitleri araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Ä°ÅŸte 2020 Ramazan imsakiyesi...
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En hayÄ±rlÄ± ay olan Ramazan'Ä±n ilk gÃ¼nÃ¼ geride kaldÄ±. Ä°slam alemi Ramazan ayÄ±nÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼ iÃ§in hazÄ±rlanÄ±yor. Bursa'da yaÅŸayan vatandaÅŸlar da 25 Nisan Ramazan imsakiyesine odaklanÄ±rken 'Sahur (imsak) saat kaÃ§ta?' sorusunu yÃ¶neltiyor.
BURSA Ä°MSAKÄ°YE 2020
25 Nisan 2020 Cumartesi: SAHUR 04:30 Ä°FTAR 19:59
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6 asÄ±rlÄ±k Ä°nkaya ÇÄ±narÄ±, corona virüs sebebiyle yalnÄ±z kaldÄ±Bursa'da, UludaÄŸ yolu üzerinde bulunan 610 yaÅŸÄ±ndaki Tarihi Ä°nkaya ÇÄ±narÄ±, her yÄ±l yerli ve yabancÄ± binlerce turist tarafÄ±ndan ziyaretçi akÄ±nÄ±na uÄŸruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle OsmanlÄ± Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asÄ±rlÄ±k çÄ±narÄ±n çevresi ise, koronavirüs salgÄ±nÄ± sebebiyle sessiz kaldÄ±.Bursa'nÄ±n simge çÄ±narlarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda gelen 610 yaÅŸÄ±ndaki "Tarihi Ä°nkaya ÇÄ±narÄ±", her yÄ±l binlerce yerli ve yabancÄ± turisti gölgesinde aÄŸÄ±rlÄ±yor. GösteriÅŸli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarÄ±yla her yÄ±l binlerce kiÅŸiyi gölgesinde aÄŸÄ±rlayan tarihi çÄ±nar, adÄ±nÄ± aldÄ±ÄŸÄ± mahalle sakinlerinin de geçim kapÄ±sÄ± görevini üstleniyor. OsmanlÄ± Devleti'nin kurulduÄŸu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanÄ±klÄ±k eden Ä°nkaya ÇÄ±narÄ±, koronavirüs sebebiyle yalnÄ±z kaldÄ±. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapÄ± ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanÄ±klÄ±k eden tarihi çÄ±nar, 610 yÄ±ldÄ±r en sessiz günlerini yaÅŸÄ±yor.