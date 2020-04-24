Bursa sahur ve iftar vakti | Sahur (imsak) saat kaÃ§ta 25 Nisan iftar vakti...

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En hayÄ±rlÄ± ay olan Ramazan'Ä±n ilk gÃ¼nÃ¼ geride kaldÄ±. Ä°slam alemi Ramazan ayÄ±nÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼ iÃ§in hazÄ±rlanÄ±yor. Bursa'da yaÅŸayan vatandaÅŸlar da 25 Nisan Ramazan imsakiyesine odaklanÄ±rken 'Sahur (imsak) saat kaÃ§ta?' sorusunu yÃ¶neltiyor.

BURSA Ä°MSAKÄ°YE 2020

25 Nisan 2020 Cumartesi: SAHUR 04:30 Ä°FTAR 19:59

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