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17.02.2021 - 09:15 | | AA

Bursa'da kar kalınlığı 15 santimetreye yaklaştı!

Bursa'da, 4 gündür aralıklarla devam eden kar ve soğuk hava etkili oluyor. Öte yandan kent merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye yaklaştı.

Bursa'da kar kalınlığı 15 santimetreye yaklaştı!

Kent merkezinde devam eden yağış nedeniyle kar kalınlığı 15 santimetreye yaklaştı. Yüksek kesimlerde ise tipi görülüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor.

Bursada kar kalınlığı 15 santimetreye yaklaştı

Kar ile, soğuk hava da etkisini hissettiriyor. Gece saatlerinde sıcaklık sıfırın altında 6 dereceye kadar düştü.

Şehir merkezinde yüz yüze eğitime bugün ara verilirken, özellikle işçi servisleri ve özel araçlarıyla yola çıkan sürücüler, bazı bölümlerdeki buzlanmadan dolayı zor anlar yaşadı.

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Bursa'da karın aralıklarla hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

 

 

Yumurta üreticisinden 'gezen tavuk yumurtası' uyarısıHATAY'da yumurta üreticisi Necmettin Çalışkan, 'gezen tavuk yumurtası' adıyla pazarlanan ve koronavirüs pandemisi nedeniyle daha çok ilgi gören ürünlerin bugün için Türkiye'de üretiminin mümkün olmadığını söyledi. Yumurta konusunda tüketicinin kandırıldığını ifade eden Çalışkan, "Ülkemizde 'gezen tavuk yumurtası' gibi isimlerle ürünler pazarlanmaktadır. Doğrusunu isterseniz, bu noktada 'gezen tavuk' tanımına yeterli derecede uyan üretim yapılmamaktadır" dedi.
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