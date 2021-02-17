Bursa'da kar kalınlığı 15 santimetreye yaklaştı!

Kent merkezinde devam eden yağış nedeniyle kar kalınlığı 15 santimetreye yaklaştı. Yüksek kesimlerde ise tipi görülüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor.

Kar ile, soğuk hava da etkisini hissettiriyor. Gece saatlerinde sıcaklık sıfırın altında 6 dereceye kadar düştü.

Şehir merkezinde yüz yüze eğitime bugün ara verilirken, özellikle işçi servisleri ve özel araçlarıyla yola çıkan sürücüler, bazı bölümlerdeki buzlanmadan dolayı zor anlar yaşadı.

Bursa'da karın aralıklarla hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor.