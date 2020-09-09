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09.09.2020 - 09:47 |

Bursluluk Sınavı soruları ve cevap anahtarları! 2020 İOKBS sonuçları için kritik tarih...

Bursluluk Sınavı sonuçları heyecanla beklenirken, sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı. 5 Eylül 2020'de sınava giren 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflar MEB resmi internet sayfası aracılığıyla sorgulanabiliyor. Peki, Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bursluluk Sınavı soruları ve cevap anahtarları! 2020 İOKBS sonuçları için kritik tarih...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara uygulanan 2020 İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları bekleniyor. 5 Eylül'de gerçekleşen sınavın soru kitapçığı ve ve cevap anahtarları erişime açıldı.

BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI

5 Eylül'de yapılan Bursluluk Sınavının soruları ve cevap anahtarları Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından erişime açıldı.  5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflar kitapçıklara linke tıklayarak ulaşabiliyorlar.

BURSLULUK SINAVI CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar, 28 Eylül'de ilan edilecek. Sonuçlar meb.gov.tr'de duyurulacak.

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