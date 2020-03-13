Türkiye'de çekirge istilası paniği yaşanıyor. Doğu Afrika'dan İran ve Irak'a ulaşan çekirge istilası Türkiye'yi de tehdit ederken Çekirge istilası nedir? Çekirge istilası nerede? soruları yoğunlaştı.

ÇEKİRGE İSTİLASI NEREDE? ÇEKİRGE İSTİLASI NEDİR?

Şubat ayında, Etiyopya, Somali, Yemen, Umman ve Hindistan gibi komşu ülkelerden geldiği belirtilen çekirgeler için Suudi Arabistan’da çıkmış, Çevre ve Su Bakanlığı yetkililerince uyarılar yapılarak, Çekirgelerin genellikle zararsız oldukları, ancak kırmızı renkte olanlarına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca, düzenli ilaçlamaların yapılacağı da bildirildi.

Çekirge istilasının yaşandığı bölgeler de Afrika'nın doğusu; Somali ve Kenya, Arap yarımadasının doğusu ve İran'ın güneyi yani Körfez olarak bilinen yerler olarak gösteriliyor.

Yayınlanan görüntülerin İran ve Irak’tan geldiği iddia edilse de bu konuda yapılan bir açıklama yok.

Çekirge istilası açlık tehlikesi getirdi

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü'nden (FAO) Dominique Burgeon, çekirgelerin gıda krizine yol açacağını kaydetti.

Çekirge istilasını kontrol altına alma girişimleri şimdiye dek başarılı olmadı.

Havadan tarım ilaçları (pestisit) püskürtmenin en etkili yöntem olduğu, ancak bu ülkelerde kaynakların yetersiz olduğu ifade ediliyor.

Şimdiden yüz milyarları bulan çekirge sayısının daha da artmasından endişe ediliyor.

Hızla çoğalıyorlar

Çekirgelerin hızla çoğaldığına, Haziran'da sayılarının 500 katına çıkabileceğine dikkat çeken FAO, etkilenen bölgelere böcek ilacı püskürtülmesi amacıyla 76 milyon dolar katkı yapması içim uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Burgeon, "Aksi halde durum daha da kötüleşecek ve çok daha büyük çaplı bir gıda yardımı yapılması gerekecek ve bunun kontrolden çıkma tehlikesi var" diye konuştu.

Çekirge istilası Kenya'da son 70 yıldır, Somali ve Etiyopya'da ise son 25 yıldır görülen en şiddetli düzeyde seyrediyor.

Çöl çekirgesi olan adlandırılan tür, sürekli göç eden ve büyük yıkımlara yol açan bir böcek. Bir çekirge 150 km yol alıp her gün kendi ağırlığı kadar (yaklaşık 2 gram) yiyecek tüketiyor.

Çekirge sürülerinin Pakistan, Yemen, Suudi Arabistan, Umman ve Sudan'ı da etkisi altına aldığı belirtiliyor.

Ne yapılıyor?

Kriz nedeniyle Somali ülke çapında acil durum ilan etti.

Etiyopya hükümeti ise ülkenin dokuz eyaletinden dördünde "acil eylem" çağrısı yaptı.

Kenya, birçok bölgede uçaklardan ilaçlama yaparken, Uganda'nın da kuzey bölgelerine ilaçlama için asker göndermeyi planladığı belirtildi.

Çekirgelerin Doğu Afrika'ya üç ay önce Yemen'den geldikleri sanılıyor.

Kaynak: BBC Türkçe

ÇEKİRGE İSTİLASI NEDEN OLUR?



Son zamanlarda Dünyanın bazı noktalarında artan çekirge istilaları, özellikle tarımla uğraşan çiftçilerin kabusu haline geldi. Bulundukları alanı kemirerek kullanılamaz hale getiren çekirgeler, kuraklık nedeniyle toplu halde üreyerek alanı kaplayabiliyor. Çekirge istilası yine mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklığa bağlı ortaya çıktığı kaydedildi. Uzmanlar, istila ile baş etmek için alanın ilaçlanması gerektiğini ancak fazla ilaçlamanın da bitkiye ve insana zararlı olabileceğini kaydetti.



“Bu çekirge türü baş belası”



Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, istilaya neden olan çekirge türünün Fas çekirgesi olarak bilinen Dociostaurus Maroccanus olduğunu söyledi. Fas çekirgesi türünün, Akdeniz ülkelerinden, Kanarya Adalarına, Afganistan’a kadar yayılış gösterdiğini aktaran Prof. Dr. Satar, “İklim faktörleri bunların yayılışlarında, sürü haline gelmelerinde çok büyük rol oynamaktadır. Bu sene de Türkiye’de hava sıcak geçti. Bu nedenle sürü oluşturma durumu meydana geldi. Bu da doğal bir durum aslında. Bundan önce de birçok ülkede çekirge istilası meydana gelmişti. Bu çekirge, Akdeniz ülkeleri için baş belası olarak nitelendiriliyor. Özellikle böyle durumlarda ortaya çıkıyor, normalde rutin olarak ilaçlanıyor çevreler belirli dozajlarda, ama çok fazla ürüyen bir çekirge olduğu için istilaların önüne çok geçilemiyor. Dolayısıyla çok da ilaç kullanmak çevreye, insanlara zarar verebilir. Sanırım tarım araştırma enstitüleri bunları göz önünde bulundurarak fazla ilaç veremiyorlar diye düşünüyorum” dedi.