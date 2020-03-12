Çekirge istilası nerede? Çekirge istilası Türkiye haberleri son durum

Afrika ve Asya son zamanlarda çekirge istilasına uğradı. Afrika’da başlayan çekirge istilasının Türkiye’nin sınır komşuları olan İran ve Irak’ta da ortaya çıktığı iddia ediliyor. Durum böyle olunca vatandaşlar çekirge istilası nedir, nerede araştırmasına geçiyor. Çekirge istilası Türkiye'ye gelecek mi sorusu ise byoğun ilgi görüyor. İşte çekirge istilası hakkında merak edilenler...

ÇEKİRGE İSTİLASI NEREDE? ÇEKİRGE İSTİLASI NEDİR?

Şubat ayında, Etiyopya, Somali, Yemen, Umman ve Hindistan gibi komşu ülkelerden geldiği belirtilen çekirgeler için Suudi Arabistan’da çıkmış, Çevre ve Su Bakanlığı yetkililerince uyarılar yapılarak, Çekirgelerin genellikle zararsız oldukları, ancak kırmızı renkte olanlarına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca, düzenli ilaçlamaların yapılacağı da bildirildi.

Çekirge istilasının yaşandığı bölgeler de Afrika'nın doğusu; Somali ve Kenya, Arap yarımadasının doğusu ve İran'ın güneyi yani Körfez olarak bilinen yerler olarak gösteriliyor.

Yayınlanan görüntülerin İran ve Irak’tan geldiği iddia edilse de bu konuda yapılan bir açıklama yok.