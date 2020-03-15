Çekirge istilası nerede, Türkiye'ye gelecek mi? Çekirge istilası neden olur?

Şubat ayında, Etiyopya, Somali, Yemen, Umman ve Hindistan gibi komşu ülkelerden geldiği belirtilen çekirgeler için Suudi Arabistan’da çıkmış, Çevre ve Su Bakanlığı yetkililerince uyarılar yapılarak, Çekirgelerin genellikle zararsız oldukları, ancak kırmızı renkte olanlarına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca, düzenli ilaçlamaların yapılacağı da bildirildi.

Çekirge istilasının yaşandığı bölgeler de Afrika'nın doğusu; Somali ve Kenya, Arap yarımadasının doğusu ve İran'ın güneyi yani Körfez olarak bilinen yerler olarak gösteriliyor.

Yayınlanan görüntülerin İran ve Irak’tan geldiği iddia edilse de bu konuda yapılan bir açıklama yok.

ÇEKİRGE İSTİLASI NEDEN OLUR?

Son zamanlarda Dünyanın bazı noktalarında artan çekirge istilaları, özellikle tarımla uğraşan çiftçilerin kabusu haline geldi. Bulundukları alanı kemirerek kullanılamaz hale getiren çekirgeler, kuraklık nedeniyle toplu halde üreyerek alanı kaplayabiliyor. Çekirge istilası yine mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklığa bağlı ortaya çıktığı kaydedildi. Uzmanlar, istila ile baş etmek için alanın ilaçlanması gerektiğini ancak fazla ilaçlamanın da bitkiye ve insana zararlı olabileceğini kaydetti.

ÇEKİRGE İSTİLASI TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?

ORDU Üniversitesi (ODÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Sevgili, Afrika’dan başlayarak yayılan ve Türkiye'nin İran ile Irak sınırına kadar gelen çekirge istilasını değerlendirdi. Çöl çekirgesi sürüsünün Türkiye’ye gelebileceğini düşünmediğini belirten Sevgili, "Geliyorlar bizi yok edecekler’ gibi bir durum yok. Ülkemizde var olan tehdit edici türler var, bunları kontrol etmek gerekiyor" dedi.

Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Sevgili, çekirgelerin zaman zaman farklı ülkelerde yoğun popülasyonla kendini gösterdiğini, son çekirge istilasının ise Afrika’nın doğu kesimleri, Arabistan, Pakistan, İran, Irak’ın kuzey tarafları ve Pakistan-Hindistan sınırı bölgelerinde çok yoğun görüldüğünü belirtti. Çöl çekirgelerinin 3 yıl önce yoğun şekilde görüldüğünü, 1 kilometrekare alanda 150 milyon kadar çekirgenin olabildiğine de dikkat çeken Prof. Dr. Sevgili, “Bunlara çöl çekirgesi deniyor. Bunlar birbirleriyle çok yakın temas halinde oldukları zaman bulundukları alanda bitkileri hızla bitirip, toplu bir şekilde daha başka bölgelere göç etme durumuna geçiyorlar. İndikleri her alandaki bitkilerle beslenip, onları yok edip, o alanda çiftleşip üreyip tekrar başka bir alana gidiyorlar. Tarım alanları için çok büyük sıkıntı oluşturuyorlar. Kıtlık oluşturuyor. 2020'de bu dönemde görülen bu çekirgeler özellikle Doğu Afrika’yı, Arabistan’ın bazı kısımlarını, Kuveyt, Sudan, Yemen, Pakistan gibi alanlarda çok büyük sorunlar yaşattı” dedi.

‘AŞIRI ÜREDİKLERİNDE ZARARLAR VERİYOR’

'Çöl çekirgeleri Türkiye’ye gelir mi ?' sorusunun akla geldiğini belirten Prof. Dr. Sevgili, “Zaman zaman tarihte gelmişler, fakat oradaki türler açısından çok büyük tehlike olduğunu düşünmüyorum. Çöl çekirgesinden farklı olarak bizim ülkemizde yaşayan bazı çekirge türleri var. Bunlar bizim ülkemizde zaman zaman çok aşırı ürediklerinde lokalde olsa bazı zararlar veriyor. Geçen ve önceki sene Şanlıurfa’nın değişik bölgelerinde bazı çekirge türleri lokal alanlarda ciddi zararlara neden oldu. Çöl çekirgesi Türkiye’ye gelir mi? Türkiye’ye gelebileceklerini düşünmüyorum. Daha çok üreme, dolanım alanları Sudan, Somali, Etiyopya, Kenya, Arabistan’ın güney kesimlerinde daha çok hareket halindeler ve üreme alanları o bölgeler. Ama rüzgar ve başka etkenler, küresel ısınma, iklim değişimleri nedeniyle Türkiye’yi etkilerse, sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesi gibi yerleri etkileyebilir” diye konuştu.