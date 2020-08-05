Çelikhan-Erkenek uyarısı

Görür dün yaptığı açıklamada “Hatırlarsanız, Elazığ depreminden sonra DAF’ın uyandığını, bundan sonra depremleri kuzeydoğudan güneybatıya doğru taşıyabileceğini öngörmüş ve Çelikhan-Erkenek ve Erkenek-Kahramanmaraş arasına dikkat çekmiştik. Şimdi Çelikhan-Erkenek arası daha sıkıntılı hale geldi. Burada dikkatli olunmalı ve önlem alınmalıdır” ifadelerini kullandı.