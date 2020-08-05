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05.08.2020 - 07:00 | | HABER MERKEZİ

Çelikhan-Erkenek uyarısı

Prof. Dr. Naci Görür, 31 Temmuz’da Malatya’nın Hekimhan ilçesinde meydana gelen depremden sonra yaptığı uyarıları hatırlattı.

Çelikhan-Erkenek uyarısı

Görür dün yaptığı açıklamada “Hatırlarsanız, Elazığ depreminden sonra DAF’ın uyandığını, bundan sonra depremleri kuzeydoğudan güneybatıya doğru taşıyabileceğini öngörmüş ve Çelikhan-Erkenek ve Erkenek-Kahramanmaraş arasına dikkat çekmiştik. Şimdi Çelikhan-Erkenek arası daha sıkıntılı hale geldi. Burada dikkatli olunmalı ve önlem alınmalıdır” ifadelerini kullandı.

Çelikhan-Erkenek uyarısı

Ankara'da minibüs devrildiAnkara Anadolu Otoyolu Kızılcahamam Kavşağında İstanbul'dan Van'a düğüne giden yolcuları taşıyan minibüs, arka lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Kazada, yolculardan 3'ü ağır olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı.
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