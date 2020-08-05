05.08.2020 - 07:00 | | HABER MERKEZİ
Çelikhan-Erkenek uyarısı
Prof. Dr. Naci Görür, 31 Temmuz’da Malatya’nın Hekimhan ilçesinde meydana gelen depremden sonra yaptığı uyarıları hatırlattı.
Görür dün yaptığı açıklamada “Hatırlarsanız, Elazığ depreminden sonra DAF’ın uyandığını, bundan sonra depremleri kuzeydoğudan güneybatıya doğru taşıyabileceğini öngörmüş ve Çelikhan-Erkenek ve Erkenek-Kahramanmaraş arasına dikkat çekmiştik. Şimdi Çelikhan-Erkenek arası daha sıkıntılı hale geldi. Burada dikkatli olunmalı ve önlem alınmalıdır” ifadelerini kullandı.