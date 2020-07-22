Cemal Metin Avcı'nın cezası belli oldu mu? Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı ifadesinde neler söyledi?

Gündemde ve sosyal medyada Pınar Gültekin olayı yer alıyor. 27 yaşındaki Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020 tarihinden beri kayıptı. Gültekin'in cansız bedeni dün ormanlık alanda bulundu. Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı ise tutuklandı. Cemal Metin Avcı'nın ifadesi ortaya çıktı. Avcı'nın alacağı ceza ise gündemde merak ediliyor...

CEMAL METİN AVCI'NIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli Cemal Metin Avcı'nın ilk ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Öte yandan üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısının ilk ifadesi de ortaya çıktı.

Gözaltındaki Cemal Metin Avcı ilk beyanlarından daha önceki birçok kadın cinayeti failinin yaptığı gibi öldürdüğü kadını suçlamaya çalıştı. Failin ilk sözleri şunlar oldu:

"Pınar ile ilişkimiz vardı eşine söylerim diye sürekli tehdit ediyordu, para istiyordu. O gün de para istedi verecektim ama sinirlendim tartıştık. Bir anlık öfke ile öldürdüm."

Alınan bilgiye göre, Cinayete kurban giden Pınar Gültekin'i bulmak için Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın talimatı doğrultusunda, jandarma ve polislerden oluşan ekip, genç kızın son görüldüğü bölgede bulunan kafe, işyeri ve benzinliklere ait 100'ün üzerinde güvenlik kamerasını incelemeye aldı.

Jandarma ekipleri, benzinlikten aracına benzin aldıktan sonra, büyük bir pet şişeyle ilave benzin alan zanlı Cemal Metin Avcı'dan şüphelenerek takibe aldı ve zanlı ifadesinde cinayeti itiraf etti.

Akyaka Mahallesi'nde tek başına yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezine gitmek için evinden ayrılmış, aynı gün ablası Sibel Gültekin ile telefonla görüştükten sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Ailesi, genç kız için Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunmuştu.

CEMAL METİN AVCI TUTUKLANDI

Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan ve jandarmada cinayeti itiraf eden Cemal Metin Avcı, işlemlerinin ardından, geniş güvenlik önlemleri kapsamında adliyeye sevk edildi.

Zanlı, "canavarca hisle adam öldürmek" suçundan tutuklandı.

PINAR GÜLTEKİN CİNAYETİ İLE İLGİLİ DETAYLAR...

Muğla’da 16 Temmuz’dan bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin’in cansız bedeni ormanlık alanda üzerine beton dökülmüş olan bu bidonun içerisinden çıkarıldı. Jandarma nezaretindeki itfaiye ekipleri talihsiz kızın cesedini gece özel aparatlarla bidonun içerisinden çıkardı. Öte yandan Pınar Gültekin'in ve katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın son görüntüleri ortaya çıktı.

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde yaşayan 5 gündür kayıp olan 27 yaşındaki Pınar Gültekin’in bulunması için jandarma çalışma başlatmıştı. Bazı kişilerle görüşen jandarma ekipleri genç kızın yakılıp, bir varil içine konulduktan sonra üzerine beton dökülüp sarp bir araziye atıldığını öğrendi.

Jandarma yerkesik bölgesinde üzerine beton dökülmüş vaziyetteki metal bir varili buldu. İtfaiye ekipleri tarafından içerisine zarar verilmeden özenle açılan varilden Pınar Gültekin’in cesedi çıktı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü, yalnız yaşadığı Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'ndeki evinden çıktı.Ailesi İstanbul'da yaşayan Pınar'a, ablası Sibel Gültekin telefonla ulaşamayınca paniğe kapıldı.Sibel Gültekin ile annesi Şefika Gültekin, Muğla’ya gelerek, Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı’na kayıp ihbarında bulundu.Harekete geçen jandarma ve polis ekipleri, Pınar'ı bulmak için arama çalışması başlattı.

Pınar Gültekin'in en son Akyaka Mezarlığı civarı ile Menteşe ilçe merkezindeki AVM'de görüldüğü saptandı. Bunun üzerine buralardaki tüm güvenlik kameraları mercek altına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kurdukları özel ekiple çalışmalarını sürdürürken, Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bir kadın cesedi olduğu ihbarı geldi.

Bölgeye giden ekiplerin yaptığı incelemede, cesedin 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'e ait olduğu tespit edildi.

Boğularak öldürüldüğü üzerinde durulan Gültekin'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren ekipler, güvenlik kameralarının görüntülerinden Pınar Gültekin'in kaybolmadan önce bir kişi ile alışveriş merkezinde oturduğu, ardından da bu kişiyle birlikte buradan ayrıldığı tespit edildi.Gültekin'in en son görüldüğü kişiyi gözaltına alan ekipler, sorgulamak üzere karakola götürdü.

Yapılan araştırmalarla cinayetin detayları da ortaya çıkmaya başlandı. Edinilen bilgiye göre, şüpheli olay günü konuşmak için otomobiline aldığı Pınar'ı kendisine ait bağ evine götürdü.

Burada çıkan tartışmada döverek darp ettiği Pınar, bayıldı. Cemal Metin Avcı da genç kızı boğarak öldürdü.Pınar Gültekin'in cenazesi Muğla Adli Kurumundaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Gültekin'in annesi, ablası, yakınları ve okul arkadaşları ile bazı STK temsilcileri Adli Tıp Kurumu önünde bekliyordu.

Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, "Şu anda çok sinirliyim, sinirli halimle konuşuyorum bütün Türkiye'den de özür diliyorum. Maalesef 6 senedir kızım burada okul okuyor. Bir tane canavarca, adice bir katil zanlısı vahşice öldürmüştür.

Ben kızımın cenazesini almaya gelmişim. Sessiz sedasız kızımı götürmek istiyorum, şu anda doktor bey bana diyor ki 'DNA testi acaba kızınız mı değil mi? 15 gün sonra cenazeyi alırsınız.' Ne zaman çıkacağı belli değil. Bizim insanlar hepsi şu anda bekliyorlar, kabristanı bile açılmış. Muğla'da bir sene içinde üçüncü vaka oluyor. Jandarma ve emniyet ekiplerine teşekkür ederim. Ben 15 gün burada yaşayamam" dedi.

İstanbul'da tekstil işiyle uğraşan Pınar Gültekin'in ağabeyi Vedat Gültekin ise, şöyle konuştu: "Kız kardeşim burada üniversite okurken kendisiyle arkadaş olmak isteyen kişi kendisini bekar olarak tanıtıyor. Sonra kız kardeşim kendisinin evli olduğunu öğrenince bir daha aramamasını söylüyor. Adam bunu duyunca kız kardeşimi yaka paça vurarak, darbederek arabasına bindirerek, ormanlık alana götürüyor. Orada dövüyor.

Bayıldığını görünce kızı boğarak öldürüyor. Ardından varilin içine koyup benzin döküp yakıyor. Daha sonra üzerine beton döküyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da zaten bizzat davaya müdahil olacaklarını söyledi. Bu olay yarın başkasının başına gelebilir. Şu an Adli Tıp Kurumu’nda vücudu deforme olduğu için DNA testi yapılacağı ve 15 güne kadar sürebileceğini söylediler. Bizim bu kadar bekleyecek vaktimiz yok. Cenaze için akrabalar yola çıkmış durumda. Mezarı bile Bitlis'in Hizan ilçesinin Kayber köyünde bu sabah kazılmıştır."