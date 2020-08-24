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24.08.2020 - 09:05 |

Ceyda taksiye binebilseydi belki de ölmeyecekti!

İzmir’in Bornova ilçesinde bir evde ölü bulunan Ceyda Yüksel’in ölmeden birkaç saat önce köpeğini alıp evden çıktığı, yoldan çevirdiği taksinin kendisini köpek yüzünden almamasından dolayı geri döndüğü iddia edildi.

Ceyda taksiye binebilseydi belki de ölmeyecekti!

Yeni Asır’ın haberine göre, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı araştırmada, evde herhangi bir boğuşma ya da kavga izine rastlanmadığı öğrenildi. Yüksel'in cama yumruk atarak mı, yoksa şüpheli Serkan Dindar tarafından itilmesi sonucu mu öldüğü otopsi sonucunda ortaya çıkacak. Barbaros Mahallesi'nde 20 Ağustos gecesi 3 katlı evin zemin katında meydana gelen olayda 22 yaşındaki Ceyda Yüksel hayatını kaybetmişti.

Ev sahibi kaynak ustası Serkan Dindar (38) 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, olayın detaylarına ulaşıldı. Yüksel'in ölmeden önce iki gün boyunca Dindar ile birlikte vakit geçirdiği, olay anına kadar da ikilinin sürekli birlikte alkol aldıkları iddia edildi. 400 promil alkollü çıkan Dindar'ın nöbetçi mahkemede neden tartıştıklarını hatırlamadığı yönünde ifade verdiği, hatta olaydan hemen sonra polisi ve sağlık ekiplerini kendisinin çağırdığı kaydedildi.

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