CÄ°MER'den istedi, kapÄ±sÄ±na kadar geldi

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Ankara'dan gelerek 2016 yÄ±lÄ±nda CoÄŸuplu kÃ¶yÃ¼ne yerleÅŸen Mercan, TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n genÃ§ Ã§ifti projesinden yararlanÄ±p dedesinden miras kalan arazide kÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸ hayvancÄ±lÄ±ÄŸa baÅŸladÄ±.

20 koyunla baÅŸladÄ±ÄŸÄ± kÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸ hayvancÄ±lÄ±kta 130 koyuna ulaÅŸan Mercan, 3 koyununu kurtlarÄ±n telef etmesi Ã¼zerine koruma amaÃ§lÄ± "kangal" cinsi kÃ¶pek almaya karar verdi. AradÄ±ÄŸÄ± kÃ¶peÄŸi bulamayan Mercan, CÄ°MER'e "KoyunlarÄ±m var, kurt kapÄ±yor. Bana Sivas kangalÄ± kÃ¶pek hediye edebilir misiniz?" mesajÄ± gÃ¶nderdi.

Mercan'Ä±n talebi Ã¼zerine harekete geÃ§en CÄ°MER yetkilileri, konuyu UÅŸak Ä°l TarÄ±m ve Orman MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne bildirdi. Ä°l TarÄ±m ve Orman MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkilileri, UÅŸak DamÄ±zlÄ±k SÄ±ÄŸÄ±r YetiÅŸtiricileri BirliÄŸi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla aldÄ±klarÄ± 3 aylÄ±k "kangal" cinsi kÃ¶peÄŸi, CoÄŸuplu kÃ¶yÃ¼ne gÃ¶tÃ¼rerek Mercan'a hediye etti.

Â "GERÄ° DÃ–NÃœÅž YAPILACAÄžINI HÄ°Ã‡ DÃœÅžÃœNMEMÄ°ÅžTÄ°M"

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Talep ettiÄŸi kÃ¶peÄŸin gelmesiyle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gizleyemeyen Mercan, AA muhabirine, Ã§ok mutlu olduÄŸunu sÃ¶yledi. Mercan, 3 koyununun kurtlar tarafÄ±ndan telef edilmesi Ã¼zerine Ã§ok Ã¼zÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, koyunlarÄ±nÄ± korumak amacÄ±yla kangal cinsi kÃ¶pek aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±, gerÃ§ek kangal cinste bir kÃ¶pek bulamayÄ±nca e-Devlet Ã¼zerinden CÄ°MER'e mesaj gÃ¶nderdiÄŸini belirtti.

Mercan, "AÃ§Ä±kÃ§asÄ± geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± hiÃ§ dÃ¼ÅŸÃ¼nmemiÅŸtim. DoÄŸum gÃ¼nÃ¼mde gelmesi benim iÃ§in sÃ¼rpriz oldu. Ã‡ok mutlu oldum. Herkesten Allah razÄ± olsun. BaÅŸta SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸan olmak Ã¼zere CÄ°MER yetkililerine, UÅŸak Ä°l TarÄ±m ve Orman MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile KarahallÄ± Ä°lÃ§e TarÄ±m ve Orman MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkililerine Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyorum." dedi.