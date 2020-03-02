Cono'ların şifreli dili çözüldü

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tamamı adli kontrolle tahliye edilen sanıklardan N.O, N.G. S.G, Z.G, S.G, C.G, E.D, L.D, Ş.D. ile bazı müştekilerle sanık avukatları katıldı

Bazı müştekiler sanıklardan şikayetçi olurken, müşteki S.U, sanıkların kendisinden 500 dolar, 260 lira, 8 Milli Piyango bileti ve telefon aldığını belirterek şikayetçi olmadığını söyledi.

Sanıklar suçlamaları kabul etmeyip beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumları ile sanık F.T. hakkındaki yakalama kararının devamına karar verdi. Duruşma, dinlenmeyen müştekilerin dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

'CONO DİLİ'

Adana ve Mersin'de gasp ve yağma olaylarına karışan "Cono Aşireti" olarak bilinen gruba yönelik geçen yıl ocak ayında özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de yer aldığı bin polisin katılımıyla operasyon düzenlenmiş, yakalanan 51 şüpheli hakkında "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, nitelikli hırsızlık" suçlarından dava açılmıştı.

İddianamede sanıkların aralarında bilinmeyen dille konuştukları ve polis için "manuş", yağmalama için "arşınlamak" ve sorun çıkartmak için "carlatmak" gibi ifadeler kullandıkları belirtilmişti.

İddianamede yer alan, şüphelilerin kullandığı şifreli ifadeler ve anlamları şöyle:

"* baylamak-lapancılamak: dolandırmak, yağlamak. * aryalamak: ağızını aramak. * çaltı: mağdur. * çarlatmak: sorun çıkarmak. * graba: araba. *apa: işe çıkmak, işe gitmek. * puşka: silah. * mok-mık: koymak. * manuş: polis. * mul: vatandaş. * zen: kadın, bayan. * sayınlamak: geri vermek, iade. * keriyor: konuşuyor. * zanişleme - canlamak: takip etmek, kaçmak, gitmek. * lemişler: almışlar. * çadırma: getiren. * yeken-yoğma: para, deste. * arşınlamak: kaçmak, uzaklaşmak. * celletmek: göstermek. * keş: hazır, nakit. * yanlatmak: göndermek, uzaklaştırmak. * güre: erkek. * yemetlemek: iş yapmak, düşürümek, durdurmak. * çitgerilemek: dinlemek, kaydetmek.