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02.03.2020 - 15:17 | | AA

Cono'ların şifreli dili çözüldü

Adana'da kandırdıkları 75 kişiye yönelik yağma suçunu işledikleri iddiasıyla "Cono Aşireti" olarak bilinen grubun üyesi 51 sanığın 15 yıldan 375 yıla kadar değişen hapisle cezalandırılmaları istemiyle yargılanmalarına devam edildi. İddianamede, Cono Aşireti üyesi şüphelilerin, telefon görüşmelerinde kendi aralarında kullandıkları özel kelimeler ve anlamlarına da yer verildi.

Cono'ların şifreli dili çözüldü

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tamamı adli kontrolle tahliye edilen sanıklardan N.O, N.G. S.G, Z.G, S.G, C.G, E.D, L.D, Ş.D. ile bazı müştekilerle sanık avukatları katıldı

 Bazı müştekiler sanıklardan şikayetçi olurken, müşteki S.U, sanıkların kendisinden 500 dolar, 260 lira, 8 Milli Piyango bileti ve telefon aldığını belirterek şikayetçi olmadığını söyledi.

 Sanıklar suçlamaları kabul etmeyip beraatlerini talep etti.

 Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumları ile sanık F.T. hakkındaki yakalama kararının devamına karar verdi. Duruşma, dinlenmeyen müştekilerin dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

'CONO DİLİ'

Adana ve Mersin'de gasp ve yağma olaylarına karışan "Cono Aşireti" olarak bilinen gruba yönelik geçen yıl ocak ayında özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de yer aldığı bin polisin katılımıyla operasyon düzenlenmiş, yakalanan 51 şüpheli hakkında "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, nitelikli hırsızlık" suçlarından dava açılmıştı.

İddianamede sanıkların aralarında bilinmeyen dille konuştukları ve polis için "manuş", yağmalama için "arşınlamak" ve sorun çıkartmak için "carlatmak" gibi ifadeler kullandıkları belirtilmişti.

  İddianamede yer alan, şüphelilerin kullandığı şifreli ifadeler ve anlamları şöyle:

"* baylamak-lapancılamak: dolandırmak, yağlamak. * aryalamak: ağızını aramak. * çaltı: mağdur. * çarlatmak: sorun çıkarmak. * graba: araba. *apa: işe çıkmak, işe gitmek. * puşka: silah. * mok-mık: koymak. * manuş: polis. * mul: vatandaş. * zen: kadın, bayan. * sayınlamak: geri vermek, iade. * keriyor: konuşuyor. * zanişleme - canlamak: takip etmek, kaçmak, gitmek. * lemişler: almışlar. * çadırma: getiren. * yeken-yoğma: para, deste. * arşınlamak: kaçmak, uzaklaşmak. * celletmek: göstermek. * keş: hazır, nakit. * yanlatmak: göndermek, uzaklaştırmak. * güre: erkek. * yemetlemek: iş yapmak, düşürümek, durdurmak. * çitgerilemek: dinlemek, kaydetmek.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya ilan etti: O başlar kalmayacak!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Toplantı öncesi Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacak dedi. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Askerlerimizin canına kastedenleri yerle yeksan etmek boynumuzun borcu. Bir an önce Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa omuzlarının üstünde o başlar da kalmayacak" ifadelerine yer verdi.
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