Corona virüsü aşısı var mı? Coronavirüs aşısı fiyatı ne kadar? Koronavirüs aşısı hakkında merak edilenler

Son dakika haberlerine göre, Çin'den ABD'ye, Singapur'dan Finlandiya'ya, Nepal'den Avustralya'ya, Kamboçya'dan İngiltere'ye şimdiye kadar dünya üzerinde 24 ülkeye yayıldı, can kayıpları bu sabah itibariyle 213'e çıktı. Reuters haber ajansı, Çin'in son açıkladığı rakamlara göre vaka sayısının yalnızca ülkede 9 bin 892 olduğunu duyurdu. Aralarında Türkiye'nin de olduğu ülkeler, Çin'deki vatandaşlarını tahliye ediyor. Peki Corona virüsü aşısı var mı? Coronavirüs aşısı fiyatı ne kadar? İşte Koronavirüs aşısı hakkında merak edilenler...

CORONA VİRÜSÜ AŞISI VAR MI? CORONAVİRÜS (KORONAVİRÜS) AŞISI FİYATI NE KADAR?

Peş peşe gelen son dakika haberlerine göre, 24 ülkeye yayılan corona virüs bugün İngiltere ve Rusya'ya sıçradı. Fransız Pasteur Enstitüsü'nden bilim insanları, koronavirüs aşısı için ilk kez süre verdi ve aşının 20 ayda geliştirilebileceğini duyurdu. Almanya'dan yapılan resmi açıklamada da aşının geliştirilmesinin aylar alacağı belirtildi. Çinli turistlere saldırıların başladığı İtalya'da hükümet ülke çapında acil durum ilan etti. Fransa'nın Çin'den tahliye ettiği vatandaşlarından birinde, koronavirüs semptomları görüldü. Tüm eyaletlerine hastalığın yayıldığı Çin'de yüz maskesi kullanmak zorunlu hale getirildi, dünya sosyal medyada yayınlanan görüntüyü konuşuyor.

Virüs Avrupa'da yayılmaya devam ediyor. Son olarak İtalya'da iki Çinli turistte koronavirüse rastlandı. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, "Roma'da iki kesinleşmiş koronavirüs vakası bulunmakta. Böylece, İtalya’da ilk koronavirüs vakasına rastlandı" dedi.Çinli turistlerin Roma'da kaldığı Cavour caddesindeki otel odası da mühürlenerek karantinaya alındı. İtalyan basınına yansıyan haberlerde, koronavirüse rastlanan iki Çinli turistin, İtalya’ya Milano’dan giriş yaptığı ve geze geze Roma’ya geldikleri, toplamda 10 gündür İtalya’da oldukları belirtildi.

İtalya'daki vaka sayısı son iki hastayla birlikte 12'ye çıktı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hastaların hayati risklerinin bulunmadığı belirtildi.Ancak bugün öğle saatlerinde Reuters haber ajansı, İtalya'nın ülke genelinde acil durum ilan etmeyi tartıştığını dünyaya duyurdu. Hemen ardından da acil durum ilan edildi.