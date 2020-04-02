Çorum Valiliği’nden corona virüs açıklaması! 1 kişi vefat ettiği, 22 kişi tedavi altında

Çorum Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, yapılan testlerin 12-24 saatte sonuçlandırıldığı ve hızlı sonuç alındığı belirtilerek, bunda hastane başhekimi ile sağlık çalışanlarının büyük bir gayret ve fadakarlığı ile mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarının büyük katkısının olduğu vurgulandı.

İl genelinde Sungurlu ilçesinde Oyaca Köyü ile Mecitözü ilçesinde Fındıklı Köyü’nde karantina tedbirlerinin uygulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

“İlimizde ve İlçelerimizde virüsle mücadelede hiçbir tıbbi malzeme eksikliği bulunmadığı gibi, sağlık görevlilerimizin kendilerini virüsten koruyacak her türlü izole malzemesi mevcuttur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”