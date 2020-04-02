MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Çorum Valiliği’nden corona virüs açıklaması! 1 kişi vefat ettiği, 22 kişi tedavi altında
ABONE OL
02.04.2020 - 16:32 | | İHA

Çorum Valiliği’nden corona virüs açıklaması! 1 kişi vefat ettiği, 22 kişi tedavi altında

Çorum’da corana virüsle mücadele kapsamında 497 kişiye test uygulandığı, 29 kişide pozitif vaka tespit edilirken, 6 kişinin taburcu olduğu, 1 kişi vefat ettiği, 22 kişinin de tedavisine devam edildiği bildirildi.

Çorum Valiliği’nden corona virüs açıklaması! 1 kişi vefat ettiği, 22 kişi tedavi altında

Çorum Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, yapılan testlerin 12-24 saatte sonuçlandırıldığı ve hızlı sonuç alındığı belirtilerek, bunda hastane başhekimi ile sağlık çalışanlarının büyük bir gayret ve fadakarlığı ile mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarının büyük katkısının olduğu vurgulandı.

İl genelinde Sungurlu ilçesinde Oyaca Köyü ile Mecitözü ilçesinde Fındıklı Köyü’nde karantina tedbirlerinin uygulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

“İlimizde ve İlçelerimizde virüsle mücadelede hiçbir tıbbi malzeme eksikliği bulunmadığı gibi, sağlık görevlilerimizin kendilerini virüsten koruyacak her türlü izole malzemesi mevcuttur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”

Freni boşalan TIR çok sayıda araca çarparak durabildiHatay'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan TIR, çok sayıda araca çarparak durabildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çorum Valiliği’nden corona virüs açıklaması! 1 kişi vefat ettiği, 22 kişi tedavi altında

Çorum Valiliği’nden corona virüs açıklaması! 1 kişi vefat ettiği, 22 kişi tedavi altında

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

'Virüs denetimi' kuyruğuna girmemek için ters yönde ilerlediler

'Virüs denetimi' kuyruğuna girmemek için ters yönde ilerlediler

Konya'da 1 mahalle daha karantinaya alındı

Konya'da 1 mahalle daha karantinaya alındı

Sıradaki Haber