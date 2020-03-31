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31.03.2020 - 15:32 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdelemişti! Geri sayım başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa süre içerisinde açılacağını müjdelediği İkitelli (Başakşehir) ve Göztepe şehir hastanelerinin inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdelemişti! Geri sayım başladı

Erdoğan'ın, dünkü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından "Millete Sesleniş" konuşmasında yer verdiği İkitelli (Başakşehir) ve Göztepe şehir hastanelerindeki çalışmaların son durumu AA kameralarınca kaydedildi.
Mayıs ayında açılması planlanan İkitelli Şehir Hastanesi, 520'si yoğun bakım olmak üzere 2 bin 682 yatak kapasitesiyle vatandaşlara hizmet verecek.

Türkiye'nin en modern hastanelerinden biri olacak 1000 yataklı Göztepe Şehir Hastanesinin de tamamlanması için sona yaklaşıldı. Hastanenin eylül ayında hizmete açılması planlanılıyor.

 

Türkiye'nin en kalabalık noktası! Hayat durduİstanbul'da vatandaşlar yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayın çağrısına genel olarak uyarken, bazı vatandaşlar ise uyarıları dikkate almayarak dışarı çıktı.
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