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23.02.2020 - 15:24 | | DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın hayatını kaybeden babası Sinan Kılıç, cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı
Eski bakanın acı günü! Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı
Eski bakanın acı günü! Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı
Eski bakanın acı günü! Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı
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Fatih Camii’nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Hidayet Türkoğlu, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile iş, spor, sanat ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından merhumun naaşı Edirnekapı Mezarlığı’nda defnedildi.

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