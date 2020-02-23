Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı

Fatih Camii’nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Hidayet Türkoğlu, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile iş, spor, sanat ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından merhumun naaşı Edirnekapı Mezarlığı’nda defnedildi.