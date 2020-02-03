Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Elazığ, Malatya'da okullar hangi tarihte açılacak? Nisan ara tatili ne zaman?

Eğitim öğretim yılında ikinci dönem bugün resmen başlıyor. Milyonlarca öğrenci 15 tatilin ardından yeniden okula ve arkadaşlarına kavuşacak olmanın heyecanını yaşıyor. 24 Ocak tarihinde Elazığ'da meydana gelen deprem Malatya'da da şiddetli olarak hissedilmişti. Bölgede çalışmalar sürerken geçtiğimiz günlerde bakanlar tarafından yapılan açıklamada Elazığ ve Malatya'da okulların 10 Şubat tarihinde açılacağı duyurulmuştu. Peki Nisan ara tatili ne zaman?

ELAZIĞ'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Elazığ'da bütün okullar 10 Şubat'ta açılacak. Üniversiteler ise 17 Şubat'ta eğitime başlayacak.

MALATYA'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçeleri ile birlikte Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerinde Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Liselerde 10 Şubat 2020 tarihine kadar eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmiştir” dedi.

Bu açıklamayla birlikte, Malatya genelinde, ana okulu, ilk, orta ve liselerin tamamında ilk yarı tatili 10 Şubat'a kadar uzatılmış oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün yaptığı açıklamada, Elazığ’daki tüm ilk, orta ve lise, Malatya’da ise Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde ilk yarı ara tatili 10 Şubat’a kadar uzatıldığını açıklamıştı.

İKİNCİ ARA TATİL OLAN NİSAN ARA TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.