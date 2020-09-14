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14.09.2020 - 09:19 |

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu 14 Eylül? Kandilli - AFAD son depremler

Son depremler listesi yayınlandı. Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını araştırıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD meydana gelen son depremleri listeliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? En son nerede deprem oldu? İşte 14 Eylül son depremler listesi...

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu 14 Eylül? Kandilli - AFAD son depremler

Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Peki, en son deprem nerede oldu? İşte 14 Eylül itibariyle son depremler listesinde yer alan bölgeler...

14 EYLÜL SON DEPREMLER

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AKDENİZ'DE DEPREM

14 Eylül 2020 saat 04.52'de Girit Adası açıklarında 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Doğu Akdeniz düğümü: Çatışma mümkün!Türkiye ve Orta Doğu uzmanı Ryan Gingeras CNN TÜRK'e konuştu. Doğu Akdeniz'deki gerilim için "Görülmemiş aşamalara ulaştı" diyen uzman, çatışma yaşanmasının mümkün olduğunu söyledi. Türk donanmasındaki gelişmelere de vurgu yaptı.
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