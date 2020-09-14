Deprem mi oldu, nerede deprem oldu 14 Eylül? Kandilli - AFAD son depremler

Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Peki, en son deprem nerede oldu? İşte 14 Eylül itibariyle son depremler listesinde yer alan bölgeler...

14 EYLÜL SON DEPREMLER

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AKDENİZ'DE DEPREM

14 Eylül 2020 saat 04.52'de Girit Adası açıklarında 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.