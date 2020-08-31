Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 31 Ağustos Kandilli - AFAD son depremler

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını sorguluyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Peki, bugün deprem oldu mu?

31 AĞUSTOS SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AKDENİZ'DE DEPREM

Akdeniz'de 31 Ağustos 2020 saat 05.23'te 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ELAZIĞ DEPREMİNDEN SONRA İNŞAAT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Elazığ'da 24 Ocak'ta yaşanan deprem sonrası ağır hasar gören binaların yıkımı devam ederken, depremzedeler için planlaması tamamlanan 17 bin 593 konutun inşası hızla devam ediyor.

Merkezi Sivrice ilçesi olan, 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tamamlanan hasar tespit çalışmalarının ardından, konut ve iş yerlerinden oluşan 21 bin 543 ağır hasarlı yapının yıkım çalışmaları sürüyor.

Kent merkezinde ağır hasarlı yapıların yer aldığı 280 bin metrekarelik alanın 200 bin metrekaresindeki yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. Planlaması yapılan 19 bin 843 konuttan inşasına başlanan 17 bin 593'ü hızla yükseliyor.