Sağlık Bakanlığı DHY kura sonuçları açıklandı mı? Ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

94. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) eş durumu mazereti nedeniyle atanma talebinde bulunanlar için atamalar gerçekleşti. Canlı yayında gerçekleşen kura sonrası binlerce kişi sonuçlara odaklandı.

KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından net sonuç saati verilmedi. Kura yeri ve saati, kura sonuçları ve sonuçlara ilişkin noter onaylı belgeler Genel Müdürlüğün internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr) ilan edilecektir.

GÖREVE BAŞLARKEN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN ATAMAYA ESAS BELGELER:

1) Mal Bildirim Formu

2) Vesikalık Fotoğraf (6 adet, son altı ay içerisinde çekilmiş)

3) Askerlik Durum Belgesi

4) Adli Sicil Belgesi veya Adli Sicil Beyan Dilekçesi

5) Sağlık Raporu (657 sayılı Kanunun 48 inci maddesi hükmü gereği hekimlik

yapabileceğine dair tek hekimden alınan Sağlık Raporu)

6) Mazeret sonucu yerleşenler, mazeret ön başvuruları için sisteme yüklemiş oldukları

belgelerin asıllarını göreve başladıkları birime teslim edeceklerdir.