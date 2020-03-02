02.03.2020 - 07:00 |
Dilek hayata veda etti
Gırtlak kanseri nedeniyle konuşma yetisini kaybeden, tek hayali kızıyla konuşmak olan ve “Bir annenin sessiz çığlığı” haberiyle kamuoyuna sesini duyuran Dilek Demir, hayatını kaybetti.
Son 43 gündür Antalya’da özel hastanede tedavi gören 31 yaşındaki Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Genç kadının ölüm haberi, yakınlarını yasa boğdu. Finike’ye bağlı Yeşilyurt Mahallesi’ndeki evine getirilen Dilek için Yunus Emre Camii’nde cenaze töreninin ardından Demir Çavdır Mezarlığı’nda toprağa verildi. Dilek Demir’in 6 yaşında bir kızı vardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya ilan etti: O başlar kalmayacak!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Toplantı öncesi Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacak dedi. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Askerlerimizin canına kastedenleri yerle yeksan etmek boynumuzun borcu. Bir an önce Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa omuzlarının üstünde o başlar da kalmayacak" ifadelerine yer verdi.