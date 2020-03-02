Dilek hayata veda etti

Son 43 gündür Antalya’da özel hastanede tedavi gören 31 yaşındaki Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Genç kadının ölüm haberi, yakınlarını yasa boğdu. Finike’ye bağlı Yeşilyurt Mahallesi’ndeki evine getirilen Dilek için Yunus Emre Camii’nde cenaze töreninin ardından Demir Çavdır Mezarlığı’nda toprağa verildi. Dilek Demir’in 6 yaşında bir kızı vardı.