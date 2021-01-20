‘Dindarlara ağır baskı sandığa oy patlaması olarak yansıyor’

Vergin, 2008’de Vatan gazetesinden Mine Şenocaklı’ya verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. “AKP 10 yıl daha iktidarda kalır” diyen Vergin, şunları söylemişti: “Cumhuriyetin ilanından sonra Türkiye’de dindar insanlara öyle ağır baskılar yapılmış ki işte bu baskılar şimdi bir oy patlaması halinde sandığa yansıyor. O kadar baskı vardı ki. Bir örnek vermek istiyorum. Ben laik kesim içinde doğdum, büyüdüm ve öyle devam ettim yaşamaya. Yıllar önce yeni bir eve geçmiştim ve içimden Kur’an okutmak geldi. Anneme, ‘Bir hoca çağırıp okutsak’ dedim. ‘Ya iyi olur’ dedi. Fakat sonra ‘Komşular ne der’ diye düşündüm. Bir hafta sonra aynı apartmanda bir Musevi ayini yapıldı ve hiçbir şey olmadı. Demek ki belirli yerlerde Müslüman Türkler üzerinde yasal olmamakla beraber böyle bir baskı vardı.”

‘Hiper Beyaz Türk’

Vergin, bu sözlerinin ardından kendisine yapılan eleştirilerle ilgili beş yıl sonra sessizliğini bozmuştu. 2013’te verdiği röportajında “Beni mahvettiler. Sağlığım bozuldu” diyerek, şunları söylemişti: “AKP’nin dalkavuğu olarak takdim edildim. AKP iktidarı öncesinde sattığım bir arsaya imar izni almak istemişim... Bu nedenle ‘AKP 10 yıl daha iktidarda kalır’ demişim. Bu bir temenniymiş, insan istemediğini söylemezmiş. İyi de ben partizan değilim ki, bir tespit yapıyorum ve bu gerçekleşme açısından isabetli ya da isabetsiz olabilir! Neler yazıldı... Saçlarımı yıkamış ve Fransız usulü bir eşarpla gittiğim kuaför diyor ki ‘Okudum sizi, anlaşıldı, siz de başınızı örtüyorsunuz’. Oysa saçımı yaptırmaya gelmişim! Böyle bir ortam yani. Beni mahvettiler. Sağlığım bozuldu. Affetmem! Çünkü kötü niyet vardı. Laiklikten yana olduğum yazılarım ve genel duruşumdan belli. Ama ikide bir ‘Elhamdülillah laikim’ diyecek halim de yok. Bir arkadaşım ‘Sinir bozan, senin gibi bir aileden gelen ‘Beyaz Türk’ün bunları söylemesiydi’ dedi. Kabul, yetiştirilme ve yaşam tarzım hiper Beyaz Türk olabilir. Hatta bazen diyorum, ‘Kim Beyaz Türk kim değil, gelsinler bize sorsunlar’. Bazıları kendilerini Beyaz Türk ilan ediyor da.”

Atatürk’ün silah arkadaşının torunu

Prof. Dr. Vergin aynı zamanda Atatürk’ün silah arkadaşı Nuri Conker’in torunu, babası ise diplomat Mahmut Conker. Vergin, bir röportajında şunları söylemişti: “Bana mükemmel bir baba olmuş Nurettin Vergin babamı incitmemek için. Bir de üniversitelerde yoğun bir Kemalist iklim varken benim öz babamın (Mahmut Conker, diplomat) babası Nuri Conker’in (TBMM Başkanvekili, Ankara Valisi, Atatürk’ün Balkan Savaşı, Trablusgarp, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’nda silah arkadaşı) Atatürk’e yakınlığı nedeniyle ‘Bakın ben kimin torunuyum’ demek gibi olacaktı. Annem ve babam, ben beş yaşımdayken boşandı. Mahkeme beni anneme (Müşerref Hanım) verdi. Annem sonra Nurettin Vergin babamla evlendi. O iyi bir üvey baba değildi, bir babaydı.”