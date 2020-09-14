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14.09.2020 - 20:56 | | AA

Diyarbakır'da dev operasyon! Yerinde imha edildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Yıldırım-7 operasyonu kapsamında düzenlenen narko-terör operasyonunda 669 kilo 60 gram esrar ile 510 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Yıldırım-7 operasyonu kapsamında Lice ilçesi, Panaf ve Dablo mezrası kırsalında başlatılan narko-terör operasyonu başarıyla tamamlandı.

Operasyonda, 18 farklı noktada 62 kilogram toz, 607 kilo 60 gram kubar olmak üzere toplam 669 kilo 60 gram esrar, 510 bin kök Hint keneviri, 5 bin kök skunk ve kenevir tarlalarını sulamak amacıyla kullanılan 7 bin 50 metre sulama hortumu ele geçirildi.

Diyarbakırda dev operasyon Yerinde imha edildi

Hint kenevirleri numune alınmasının ardından yerinde imha edildi.

Ele geçirilen esrar ise muhafaza altına alındı.

Diyarbakır'da narko-terör operasyonuDiyarbakır'ın Lice ilçesinde Yıldırım-7 operasyonu kapsamında düzenlenen narko-terör operasyonunda 669 kilo 60 gram esrar ile 510 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.
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