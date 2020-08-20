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20.08.2020 - 05:35 | | AA

Dizi çekimini gerçek sandılar, ortalık karıştı

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga çıktığı ihbarı üzerine mahalleye giden polis ekipleri, oyuncak tabancalarla dizi çekimi yapıldığını tespit etti.

Dizi çekimini gerçek sandılar, ortalık karıştı

Merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde iki grup arasında silahlı kavga olduğu ihbarı yapılınca olay yerine Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğüne bağlı zırhlı araçlarla çok sayıda ekip sevk edildi.

Mahalleye ulaşan ekipler, yaptıkları araştırmada iki grup arasında çatışma olmadığını ve bir dizinin çekiminin yapıldığını belirledi.

Dizi çekimini gerçek sandılar, ortalık karıştı


Silahları inceleyen polis, tabancaların oyuncak olduğunu ve çekim ekibinin gerekli izinlerinin bulunduğunu tespit etti.

 

Ekiplerin incelemesinin ardından, dizinin yarım kalan sahnesinin çekimine devam edildi.

 

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