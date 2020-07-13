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13.07.2020 - 16:20 | | AA

Son dakika: Düğünde fenalaşan çocuk hayatını kaybetmişti! İşte ilk otopsi raporu

Antalya'nın Kaş ilçesinde ailesiyle gittiği düğünde fenalaştıktan sonra hayatını kaybeden 12 yaşındaki çocuğun otopsisinde, yılan ısırığına benzeyen küçük izlere rastlandığı öğrenildi.

Son dakika: Düğünde fenalaşan çocuk hayatını kaybetmişti! İşte ilk otopsi raporu

Yeşilköy Mahallesi'ndeki düğünde fenalaştıktan sonra hayatını kaybeden Hamza Ediz Sertel'in Antalya Adli Tıp Kurumunda yapılan ön otopsisi tamamlandı. Otopsideki ilk bulgulara göre, çocuğun vücudunda yılan ısırığına benzeyen küçük  izlere rastlandığı öğrenildi.

Çocuğun kesin ölüm nedeninin tespiti için ise detaylı otopsi  yapılacağı bildirildi. Bunun için Hamza Ediz Sertel'in cesedinden alınan örnekler  Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderildi.

Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.  Erkan Göksu, gazetecilere yaptığı açıklama, Türkiye'de yaygın olarak engerek türü  zehirli yılanlar görüldüğünü, sadece Şanlıurfa'daki küçük bir alanda da kobra  yılanlarına da rastlandığını söyledi.

Zehirli yılanların ısırdıkları yerde doku reaksiyonu oluşturduğunu  ifade eden Göksu, "Isırdıkları yerde ciddi şişme ve ağrı oluşturuyorlar.  Pıhtılaşma sistemine hasar veriyorlar. Bu da kanama tablosu ortaya  çıkartabiliyor. Yetişkinlerde tablo biraz daha yavaş seyirli olabilirken,  çocuklarda biraz daha ölümcül olabiliyor. Bu hastalara anti serum tedavisi  uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

"YILANIN ISIRDIĞI YER EMİLMEZ"

Sertel'in ölümün kısa sürede meydana gelmiş olmasının yılan ısırığına  bağlı bir ölüm olma ihtimalini güçlendirdiğini aktaran Göksu, şu değerlendirmeyi  yaptı:

"Otopside akrep sokması ile yılan ısırığının ayırt edilebileceğinden  emin değilim ama yine de önemli bilgiler verecektir. Yılan ısırdığı zaman yüzde 25'i kuru ısırıktır. Sadece ısırıyor. Zehirini zerk etmiyor. İnsanların sık yaptığı hatalardan bir tanesi yılanın ısırdığı yeri emmek. Bunun hiçbir faydası  yok. Hayvanı yakalayıp hastaneye götürmeye çalışmak. İkinci ve üçüncü ısırıklar  da bu esnada oluyor. Hayvanı yakalamanın da bir faydası yok. Isırılan yeri kalp  seviyesinin üzerinde tutmak, sağlık kuruluşuna mesafe çok uzak ise ısırılan yerin  üzerine elastik bandaj uygulamak gerekiyor. Yılan tarafından ısırılan hastaların  hızlıca sağlık kuruluşuna ulaşmaları lazım."

Göksu, yeni tip coronavirüs (Kovid-19) nedeniyle izole hayat için  doğaya yönelenleri de yılan, akrep ve böcek ısırmalarına karşı uyardı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde önceki gün ailesiyle gittiği düğünde  arkadaşlarıyla oynarken fenalaşan 12 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı Kaş Devlet  Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Çocuğun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumuna götürülmüş, otopsi sonrası  cenazeyi teslim alan çocuğun dayısı Bülent Ergün, gazetecilere, yeğenini yılan  ısırmış olabileceğini düşündüklerini söylemişti.

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