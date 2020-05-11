Dünür kavgasında flaş karar! Villa ve restoranı istedi, ret yanıtı alınca...

Birbirlerini 6 yıldır tanıyan müteahhit Mustafa İyi (60) ile, Yamata Yatırım AŞ’nin de sahibi Ahmet Cengiz Duyar (58) 4,5 yıl önce dünür oldu. İyi’nin oğlu K. ile Duyar’ın kızı M., birçok ünlünün de katıldığı düğünle hayatlarını birleştirdi. Çiftin bu evlilikten bir çocukları oldu. İki dünürü karşı karşıya getiren olaylar zinciri ise geçen Ocak ayı ortasında ortaya çıktı. K., babası İyi’ye; eşi M.’nin kendisini aldattığını anlattı. İyi, oğlu ile görüştükten hemen sonra dünürü Duyar ile bir araya geldi. Aileden 4-5 kişinin de katıldığı toplantıda sorun ele alındı. Taraflar, konunun fazla duyulmadan çözülmesi konusunda anlaştı. İyi ve Duyar 18 Ocak günü yeniden bir araya gelmek üzere sözleşti.

VİLLA VE RESTORANI İSTEDİ

Hürriyet'in haberine göre; Mustafa İyi, anılan gün Duyar’ın ortağı olduğu Beykoz’daki ünlü balık restoranına gitti. İkili, özel görüşmelerin yapıldığı VIP odada baş başa görüşmeye başladı. 10 dakika kadar süren görüşme kısa süre sonrası alevlendi. Duyar’ın, görüşme esnasında aldığı ve dosyaya da giren ses kaydına göre, tartışmanın alevlenmesinin gerisinde mal paylaşımı tartışması yer aldı. İyi, Duyar’dan, sahibi olduğu üç restorandan biri ile Beykoz’da bulunan milyon dolarlık bir villanın da oğluna verilmesini istedi.

RET YANITI İLE SİLAHI ATEŞLEDİ

Ses kaydına göre, Duyar’ın bu teklifi kabul etmemesi ile İyi, “Senin canını almayanın anasını avradını s…m” diyerek silahını çıkardı ve ateşlemeye başladı. İyi, Duyar’ı iki bacağında kurşunladı. Duyar kanlar içinde yere yığıldı. İyi, dünürüne üçüncü kurşunu sıktığı sırada, odaya Duyar’ın ortağı S. T. ile İyi’nin şoförü H. T. koşar adım girdi. Bu esnada İyi’nin “Namus meselesi…” yönündeki sözleri kayda girdi. İki dünürün arasına giren S. T. de kurşunların hedefi oldu. İyi’nin silahından çıkan üç kurşun S. T.’yi çeşitli yerlerinden yaraladı. Olaydan sonra polise teslim olan İyi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

23 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameyi değerlendiren Beykoz Asliye Ceza Mahkemesi, görevsizlik kararı verdi; dosyayı İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Görevsizlik kararının gerekçesini, “yağma” ve “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarının işlenmiş olabileceği değerlendirmesi oluşturdu. 13 yıldan 23 yıla hapis istemi ile İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşması 4 Mayıs günü yapıldı. Aylık 100 bin TL geliri bulunduğunu beyan eden İyi, dünürü Duyar’ın kendisine tokat atması sonrası silah sıktığını öne sürdü. 4 aya yakın bir süredir tutuklu bulunan İyi’nin tahliyesine karar veren mahkeme bir sonraki duruşma için ekim ayına gün verdi.