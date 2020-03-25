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25.03.2020 - 10:12 |

EBA öğrenci giriş nasıl yapılır? EBA şifresi alma video linki...

Corona virüsü nedeniyle öğrenciler 16 Mart'tan bu yana uzaktan eğitim alıyorlar. Kimi öğrenciler TRT EBA TV'yi tercih ederken kimileri de EBA'nın Eğitim Bilişim Ağı'ndan eğitim görüyor. İnternet üzerinden eğitim görenler şu sıralar EBA öğrenci giriş nasıl yapılır? sorusunu sorup EBA şifresi alma video linkini araştırıyor.

EBA öğrenci giriş nasıl yapılır? EBA şifresi alma video linki...

 

Yüz binlerce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi 3. gündür uzaktan eğitim görüyor. İnternet üzerinden eğitim görmek isteyen öğrencilerin büyük çoğunluğu interneti tercih ederken EBA öğrenci giriş nasıl yapılır? sorusu günlerdir gündemde...

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

EBA GİRİŞİ İÇİN DETAYLAR

EBA'ya masaüstü veya mobilden girip menüyü tıklayın.

Karşınıza çıkan seçeneklerden "Öğrenci Girişi" kısmını işaretleyin.

"EBA Hesabı Oluştur" linkini seçin.

Bilgilerinizi girin

Açılan panalde şifrenizi oluşturun.

Artık giriş yapabilirsiniz.

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