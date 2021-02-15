EBA TV 15-21 Şubat haftalık ders programı yayınlandı! EBA TV İlköğretim-Ortaokul-Lise canlı ders saatleri

Uzaktan eğitim dersleri EBA TV üzerinden yayınlanmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve Bilim Kurulu tavsiyeleri üzerin

e 15 Şubat tarihinde koronavirüs vaka sayılarının hiç görülmediği veya az vaka olan köy okullarında yüz yüze eğitime başlanacağı duyurulmuştu. Özelllikle Marmara ve Batı Karadeniz'de etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı illerde yüz yüze eğitime kar engeli verildi. 15-21 Şubat tarihlerinde uygulanacak olan ders saatleri ve programı yayınlandı. İşte 15-21 Şubat EBA TV İlköğretim-Ortaokul-Lise canlı ders saatleri...

İLKÖĞRETİM 15-21 ŞUBAT DERS PROGRAMI

ORTAOKUL 15-21 ŞUBAT DERS PROGRAMI

LİSE 15-21 ŞUBAT DERS PROGRAMI