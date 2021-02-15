MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri EBA TV 15-21 Şubat haftalık ders programı yayınlandı! EBA TV İlköğretim-Ortaokul-Lise canlı ders saatleri
ABONE OL
15.02.2021 - 10:18 |

EBA TV 15-21 Şubat haftalık ders programı yayınlandı! EBA TV İlköğretim-Ortaokul-Lise canlı ders saatleri

EBA TV üzerinden canlı ders yayınları devam ediyor. 15 Şubat tarihinde koronavirüs vakalarının görülmediği köy okullarında yüz yüze eğitime başlanacağı duyurulmuş ancak etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı illerde yüz yüze eğitim başlangıç tarihleri ertelenmişti. 15-21 Şubat tarihinde uygulanacak olan ders saatleri ve programı belli oldu. İşte 15-21 Şubat EBA TV İlköğretim-Ortaokul-Lise canlı ders saatleri

EBA TV 15-21 Şubat haftalık ders programı yayınlandı! EBA TV İlköğretim-Ortaokul-Lise canlı ders saatleri

Uzaktan eğitim dersleri EBA TV üzerinden yayınlanmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve Bilim Kurulu tavsiyeleri üzerin
e 15 Şubat tarihinde koronavirüs vaka sayılarının hiç görülmediği veya az vaka olan köy okullarında yüz yüze eğitime başlanacağı duyurulmuştu. Özelllikle Marmara ve Batı Karadeniz'de etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı illerde yüz yüze eğitime kar engeli verildi. 15-21 Şubat tarihlerinde uygulanacak olan ders saatleri ve programı yayınlandı. İşte 15-21 Şubat EBA TV İlköğretim-Ortaokul-Lise canlı ders saatleri...

İLKÖĞRETİM 15-21 ŞUBAT DERS PROGRAMI

EBA TV 15-21 Şubat haftalık ders programı yayınlandı EBA TV İlköğretim-Ortaokul-Lise canlı ders saatleri

ORTAOKUL 15-21 ŞUBAT DERS PROGRAMI

EBA TV 15-21 Şubat haftalık ders programı yayınlandı EBA TV İlköğretim-Ortaokul-Lise canlı ders saatleri

LİSE 15-21 ŞUBAT DERS PROGRAMI

EBA TV 15-21 Şubat haftalık ders programı yayınlandı EBA TV İlköğretim-Ortaokul-Lise canlı ders saatleri

 

Kağıthane'de ara sokaklarda kaldılarİstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ana arterlerde sorun yaşanmazken ara sokaklarda vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kağıthane'de işlerine gitmek isteyen vatandaşlar otomobillerini yola çıkarmak için uzun süre çaba harcadı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! AKOM'dan flaş kar yağışı açıklaması

Son dakika! AKOM'dan flaş kar yağışı açıklaması

Kısa çalışma ve nakdi ücret desteği...

Kısa çalışma ve nakdi ücret desteği...

Antikor bağışıklığın tek garantisi mi?

Antikor bağışıklığın tek garantisi mi?

Son dakika... Mersin'de can pazarı! 12 metreden uçtular

Son dakika... Mersin'de can pazarı! 12 metreden uçtular

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet