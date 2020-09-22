EBA TV CANLI ders izleme ekranÄ± - 22 EylÃ¼l Ä°lkokul, ortaokul, lise ders programÄ±

EBA TV canlÄ± yayÄ±n nasÄ±l izlenir? Uzaktan eÄŸitim ile eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretime devam eden Ã¶ÄŸrenciler EBA TV aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla derslere katÄ±lÄ±yor. Ä°lkokul, ortaokul ve lise ders programÄ± ise EBA ile sorgulanabiliyor. Peki, EBA canlÄ± ders nasÄ±l izlenir? Tekrar dersleri nasÄ±l izlenir?



EBA TV CANLI YAYIN NASIL Ä°ZLENÄ°R?

TRT EBA TV canlÄ± yayÄ±n ile ilkokul, ortaokul ve lise derslerine ulaÅŸmak mÃ¼mkÃ¼n. EBA TV canlÄ± yayÄ±nÄ± "https://www.trtizle.com/uzaktan-egitim" adresinden izlenebiliyor.

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CANLI DERS TEKRARLARI NE ZAMAN?

CanlÄ± dersleri kaÃ§Ä±ran Ã¶ÄŸrenciler EBA TV aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla tekrar derslerine katÄ±labiliyorlar. EBA TV'de tÃ¼m derslerin bitmesinin ardÄ±ndan tekrar saatleri baÅŸlÄ±yor.

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EBA TV CANLI YAYIN FREKANS BÄ°LGÄ°LERÄ°

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