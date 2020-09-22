MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerGündem Haberleri EBA TV CANLI ders izleme ekranÄ± - 22 Eylül Ä°lkokul, ortaokul, lise ders programÄ±
ABONE OL
22.09.2020 - 09:21 |

EBA TV CANLI ders izleme ekranÄ± - 22 Eylül Ä°lkokul, ortaokul, lise ders programÄ±

Yurt genelindeki tÃ¼m Ã¶ÄŸrencilerin faydalanabildiÄŸi EBA TV ile uzaktan eÄŸitimi 31 AÄŸustos tarihinde baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Ã–ÄŸrenciler Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen EBA TV aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretime devam ediyor. Peki, TRT EBA TV nasÄ±l izlenir? EBA TV frekans bilgileri nereden Ã¶ÄŸrenilir?

EBA TV CANLI ders izleme ekranÄ± - 22 Eylül Ä°lkokul, ortaokul, lise ders programÄ±

EBA TV canlÄ± yayÄ±n nasÄ±l izlenir? Uzaktan eÄŸitim ile eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretime devam eden Ã¶ÄŸrenciler EBA TV aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla derslere katÄ±lÄ±yor. Ä°lkokul, ortaokul ve lise ders programÄ± ise EBA ile sorgulanabiliyor. Peki, EBA canlÄ± ders nasÄ±l izlenir? Tekrar dersleri nasÄ±l izlenir?

EBA TV CANLI YAYIN NASIL Ä°ZLENÄ°R?

TRT EBA TV canlÄ± yayÄ±n ile ilkokul, ortaokul ve lise derslerine ulaÅŸmak mÃ¼mkÃ¼n. EBA TV canlÄ± yayÄ±nÄ± "https://www.trtizle.com/uzaktan-egitim" adresinden izlenebiliyor.

UZAKTAN EÄžÄ°TÄ°ME KATILMAK Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ

CANLI DERS TEKRARLARI NE ZAMAN?

CanlÄ± dersleri kaÃ§Ä±ran Ã¶ÄŸrenciler EBA TV aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla tekrar derslerine katÄ±labiliyorlar. EBA TV'de tÃ¼m derslerin bitmesinin ardÄ±ndan tekrar saatleri baÅŸlÄ±yor.

EBA DERS PROGRAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ

EBA TV CANLI YAYIN FREKANS BÄ°LGÄ°LERÄ°

Â

EBA TV CANLI ders izleme ekranÄ± - 22 EylÃ¼l Ä°lkokul, ortaokul, lise ders programÄ±

Bursa'da ittikleri otomobile baÅŸka bir otomobil çarptÄ±: 3 yaralÄ±Bursa'nÄ±n merkez Nilüfer ilçesinde, yolda kalan aracÄ±nÄ± iten kiÅŸiye baÅŸka bir otomobilin çarptÄ±ÄŸÄ± kazada 3 kiÅŸi yaralandÄ±.
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Ä°stavrit nasÄ±l yapÄ±lÄ±r? Ä°stavrit piÅŸirme teknikleri, malzemeleri ve tarifi

Ä°stavrit nasÄ±l yapÄ±lÄ±r? Ä°stavrit piÅŸirme teknikleri, malzemeleri ve tarifi

Milyonlarca çalÄ±ÅŸanÄ± ilgilendiriyor! Tazminat kararÄ±...

Milyonlarca Ã§alÄ±ÅŸanÄ± ilgilendiriyor! Tazminat kararÄ±...

Zor sorular! Hüngür hüngür aÄŸladÄ±

Zor sorular! HÃ¼ngÃ¼r hÃ¼ngÃ¼r aÄŸladÄ±

Zoom indirme nasÄ±l yapÄ±lÄ±r? Zoom programÄ± nedir ve ne iÅŸe yarar?

Zoom indirme nasÄ±l yapÄ±lÄ±r? Zoom programÄ± nedir ve ne iÅŸe yarar?

SÄ±radaki Haber