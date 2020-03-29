EBA TV canlı izle: EBA öğrenci girişi... 30 Mart Pazartesi ders programı

Öğrenciler 2 günlük hafta sonu tatilini geride bırakmak üzere... Yarın yine EBA TV canlı izlenecek ve öğrenciler dersleri buradan takip edecek. Yüz binlerce öğrenci EBA öğrenci girişi yaparak canlı yayını izlerken bugünden başlayarak 30 Mart Pazartesi ders programı sorgulanıyor.

EBA TV'Yİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

EBA GİRİŞ ÖĞRENCİ GİRİŞİ

EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabileceksiniz.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ



EBA İLKOKUL PAZARTESİ DERS PROGRAMI







EBA ORTAOKUL PAZARTESİ DERS PROGRAMI







EBA LİSE PAZARTESİ DERS PROGRAMI



