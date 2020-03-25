EBA TV frekans ayarlama -TRT canlı izleme linki | EBA öğrenci girişi yap

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen uzaktan eğitim üçüncü gününde devam ediyor. 2019-2020 Eğitim döneminin corona virüsü salgını nedeniyle uzaktan eğitim ile salgının büyümesi engellenmeye çalışılıyor. Milyonlarca öğrenci ders saati başlamadan önce uzaktan eğitim hakkında bilmesi gerekenleri araştırıyor. EBA TV frekans ve TRT canlı izle aramalarında bulunan öğrenciler için haberimizde uzaktan eğitim izlenilebilmesi için tüm olması gerekenleri derledik. Peki EBA TV - TRT 'de dersler saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? EBA TV frekans ayarlama bilgileri nedir? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır?

EBA TV - TRT CANLI İZLE



EBA DERS SAATLERİ

EBA İLKOKUL





EBA ORTAOKUL





EBA LİSE





EBA FREKANS AYARLAMA BİLGİLERİ





UYDU AYARLARI NASIL YAPILIR?

SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.

HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.

HD Alış bilgileri:



Alış frekansı :12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol oranı : 13.750

FEC : 2/3



SD Alış bilgileri:

Alış frekansı :11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000

FEC : 3/4

EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

EBA hesabı olmayan öğrenciler TC kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yapabilecek. Hesabı olmayan öğrenciler ise "https://www.eba.gov.tr/eba-sinif-bazli.html" adresi üzerinden EBA hesabı oluştur ekranına tıkladıktan sonra ekranda çıkan güvenlik kodu, TC kimlik numarası, Öğrenci Numarası ve Nüfus Cüzdanı üzerinde yer alan Seri No veya Cilt No girerek üyelik işlemlerini tamamlayabilecek.

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