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28.02.2020 - 03:55 | | DHA

Edirne'de göçmenler Yunanistan sınırına yürüyor

Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'deki Türk askerlerine yönelik hain hava saldırısının ardından, Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı sonrası, Edirne'de bir grup göçmen Yunanistan'a gitmek için sınıra yürüdü.

Edirne'de göçmenler Yunanistan sınırına yürüyor

Suriye'nin İdlib kenti kırsalında rejim kuvvetleri tarafından yapılan Türk silahlı Kuvvetleri'ne yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin muhtemel yeni mülteci baskısını taşıyamayacağı ifade edildi. Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama yönünde karar aldığı haberlerinin ardından Edirne'de göçmen hareketliliği yaşanmaya başladı. 

Edirnede göçmenler Yunanistan sınırına yürüyor

Edirne'ye gelen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 300 göçmen, haberin duyulmasının ardından gece yarısı Yunanistan'a geçmek üzere sınıra doğru yürüyüşe geçti. Sırtlarına çanlarını alan göçmenler, Karaağaç Mahallesi'nden Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaşmak yürüyüşlerini sürdürüyor. Aralarında Suriye, İran, Irak, Fas, Pakistanlıların da bulunduğu göçmenler, İdlib'deki saldırının ardından kendi aralarında haberleşerek Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye geldiklerini söyledi.

Edirnede göçmenler Yunanistan sınırına yürüyor

Edirnede göçmenler Yunanistan sınırına yürüyor

Edirnede göçmenler Yunanistan sınırına yürüyor

 

 

    Türkiye kapıları açtı, göçmenler sınıra koştu!Yunanistan Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş yapmak isteyen bir grup göçmenin ülkeye girişine izin vermedi. Tampon bölgeyi otobüs çekerek kapatan Yunanistan, Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş ve çıkışları durdurdu
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