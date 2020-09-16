Eğitimde 2+5 nasıl uygulanacak? Bakan Selçuk kritik soruları cevapladı

Bakan Selçuk'un açıklamalarının satır başları:

Gerekli koşulları sağlayabildiğimiz ve riski en aza indirdiğimiz, kontrollü yapabildiğimiz seviyede tuttuk. O yüzden o seviye okul öncesi ve 1. sınıfta kaldı.

Burada Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri gerçekten çok önemli. Bizim belirli konularla ilgili karar verirken elbette danışarak karar vermek söz konusu. Bu memleket konusu. Bu kararı verirken istişare ediyoruz. Kabinede tartışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız önerilere göre bir karar alıyor.

Bu sadece akademik değil, psikolojik, sosyolojik bir karar. O yüzden güven tazeleyerek bize inanmalarını sağlamak durumundayız.

Okullarımız velilerimizle temas ediyor, veliler randevulu olarak okullara geliyor. Velilere dikkat edilecekleri söyleniyor. Veli kılavuzu hazırladık. Veli kılavuzunda ayrıntılı olarak anlatılıyor. Sınıf öğretmenlerimiz de bunu paylaşacak. Sınıf öğretmenlerimiz, servis şoförlerimiz eğitim aldı.

Bu tedbirlerle bunu yapıyor olmak bizi rahatlatıyor.

Avrupa ülkelerinin tamamına yakınında tüm sınıfları tam zamanlı açıyorlar.

Bizim okullarımız kamuya açık alanlarda en güvenilir alanlardan birisidir. Sürekli kontrol, dezenfekte, takip var.

2 + 5'TE 2 GÜN HANGİ GÜN?

Temelde pazartesi, salı günleri sınıfın yarısının gelmesini istiyoruz. Çarşamba ve pazar günleri ara verelim istiyoruz. Niye 2'ye bölüyoruz? Bölmezsek sosyal mesafeyi sağlayamıyoruz.

Sınıflarda tekli oturulacak ve aralarda boşluk bırakılacak. Bu yüzden de sınıfta sosyal mesafeyi rahatlıkla sağlayabiliyoruz.

Biz sınıflarda yaptığımız hazırlıklardan, öğretmenlerimizin birikiminden eminiz.

'BUNU BURADA İLK DEFA SÖYLÜYORUZ' DİYEREK DUYURDU

Taahhütname o kadar kötü bir şekilde yorumlandı ki. Biz nasıl veliye bundan sen sorumlusun diyebiliriz. Böyle bir şey olabilir mi? Oradaki tahütname veliyi bilgilendirme formu.

Biz zaten bir velinin bunu bildiği halde çocuğunu okula göndermesini beklemeyiz. Bizler herhangi bir pozitif vaka halinde bunu anlık olarak bilgiyi zaten alıyoruz. Böyle bir sistem kurduk. Bugün tamamlandı. İlk defa burada söylüyoruz. MEB ve Sağlık Bakanlığı'nın ortak çalışması HES uygulaması tamamlandı.

HES takibiyle pozitif vakanın bilgisini alıyoruz. Pozitif vaka olursa gereken prosedürü uyguluyoruz.

Bu durum öyle sıradan bir durum değil. Olağandışı bir durum. Kaygısı olan, kronik rahatsızlığı olan durumlarda ben göndermek istemiyorum derse bizim görevimiz başka bir yol sunmak. Biz uzaktan eğitimi öneriyoruz onu tavsiye ediyoruz eğer veli istemezse. Eğer okula göndermek isterse okula gelip bu formu onaylaması gerekiyor.

O yaşlar çok kritik yaşlar. Alıcı dediğimiz yaşlar. 1 sene bekleyebilir ama buna rağmen göndermesini tavsiye ederim. Çünkü çocuklarımız okul ortamında temel kavramlarını almadığında ilkokul 1. sınıfta zorluk çekiyor. O yüzden tavsiye ederim.

Bizim vazifemiz bu 2 günün dışındaki günlerde yapacağımız çalışmalarda bu çocuklarımıza velilerimize destek olmak. İlk defa bu anlamda bir öğretmen olacak. İlk defa resmi anlamda okul ortamında olacak. Bu çocuklarımız eğer öğretmeni görmezse tanışmassa, duygusal bağlantı kurmazsa hiç okula gitmediğinde duygusal bağ oluşmuyor. Aslında hedefimiz daha çok okul ortamına alışması, öğretmeniyle tanışması. İlk kez gördüğü birine bağ kurmak çok zor.

Müfredatı biz tam olarak çocuklarımızla paylaşacağız. EBA TV de paylaşırız, internette paylaşırız, yüz yüze paylaşırız. Eskiden çok imkan yoktu şimdi bu imkanlarımız çok daha fazla var.

(Biz okulları açmakta erken mi davranıyoruz yoksa geç mi kaldık?) Bütün ülkeler bunu açıyor da siz niye 1. sınıftan başladınız diye bir eleştiri bekledim. Elbette haklılık payı olabilir, elbette saygı duyuyoruz. Bizim görevimiz herkesi dinlemek. Ama burada karar verirken makul olan şu: Bir kararı bilimsel tabloya bakarak ortaya koyarsınız. Bunların hepsini okurken bunlar sonucunda bir görüş oluşturursunuz. Bizim nasıl bir vebal altında olduğumuzu kimse bilemez. Bu karar altında ne kadar ezildiğimizi bilmeleri lazım. Bu karar eğitimsel kararın çok ötesinde. Bu kararı verirken bilimsel verilerimiz var. Biz de diyoruz ki biraz geç kalalım, sağlık çok önemli. Risk varsa biz yokuz diyoruz. O yüzden de tam hizasında bırakıyoruz. Diğer sınıflarla ilgili de birkaç hafta sonra değerlendirme yapacağız. Takvim olamaz, ben vaka sayısının seyrini bilemiyorum. Bilim Kurulu'nun 1 ay sonrası için ne diyeceğini bilemiyorum. Bunu bilemezken şöyle olacak demek olmaz. Dikkatli konuşmalıyız, dikkatli karar vermeliyiz. Bizim amacımız ne? Temelli hepsini açmak.

3 ay önce bir şey söyledim ben. Dedim ki "Bizim senaryolarımız var. Onlardan birini uygulayacağız." Bugün o süreç gerçek oldu. 2+5 uygulamasını devreye soktuk. Eğer Bakan Koca, "Şu ille ilgili tavsiyemiz var" derse onla ilgili düşünceleri dikkate almalıyız. Biz duruma bakarak esnek bir karar almak zorundayız. Biz Sağlık Bakanlığı'yla her gün görüşüyoruz. Sürekli irtibat halindeyiz. HES ile ilgili yapılan uygulama için 2.5 aydır çalışıyoruz ve bugün tamamlandı.

SINIFLARDA MASKE TEDARİĞİ

Bir bütçeyi okulların ihtiyacı için bütün illere gönderdik. Her hafta il müdürlerimizle toplanıyoruz. "Arkadaşlar bir imkanınız var mı?" diye soruyoruz. Sadece meslek liselerimizde 50 milyon maske ürettik. Bazı okullarımızın eksiği olabilir.

Çocuklar okula geldiğinde, öğretmenler okula geldiğinde tabi ki maskesini vereceğiz. Her okulda ateş ölçerler lazım olacak. Hepsinin satın almasını gerçekleştirdik.

'İLK KEZ AÇIKLIYORUM' DEDİ VE DUYURDU: TÜM SINAVLARI OKULLARDA YAPACAĞIZ

Bunu da ilk kez burada açıklamış olalım. Biz geçen sene salgın ani bir şekilde bütün dünyada gündeme gelince diğer ülkeler gibi bazı konularda hazırlıksızdık. Böyle bir salgın olabileceğini tahmin etmiyorduk. Dolayısıyla o şartlara uygun kararlar aldık. Bu sene öğrencilerimizin müfredatımızın tamamından sorumlu olmasını, ölçme değerlendirme açısından okullarda sınav yapılmasını gündeme getiriyoruz. Bütün sınıflar için de tüm sınavlarda okullarımızda yapacağız. Uzaktan eğitim devam ediyor olsa bile.

Bu sene bütün öğrencilerimiz bilsin ki bütün müfredattan sorumlular ve sınava girecekler.

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