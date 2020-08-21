21.08.2020 - 18:52 | | AA
EGM paylaştı: Milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Karadeniz'deki doğal gaz keşfine ilişkin, "hayırlı olsun" paylaşımı yaptı.
Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz.🇹🇷🇹🇷🇹🇷#MüjdelerOlsun#doğalgaz pic.twitter.com/A0o0S7EXK6— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) August 21, 2020
Bakan Dönmez Fatih sondaj gemisinden açıklamalarda bulunduEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de büyük keşfin yapıldığı sahada yeni tespit kuyularının en kısa sürede açılacağını belirterek, "Bu çalışmalarımızı daha da netleştireceğiz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız" dedi. Bakan Dönmez, 'Bunu Cumhurbaşkanımıza söylediğimde 'Milletimiz çok bekledi, o kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut Fatih' demişti. Türkiye Petrolleri'ndeki (TP) arkadaşlarımızla bir araya geldik ve potansiyeli en yüksek olan lokasyona ağırlık vereceğiz, dedik. İlk 10 sondajda 1 keşif yakalama hedefi koyduk. Burası 9. derin deniz sondajımız' açıklamasını yaptı.