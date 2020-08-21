EGM paylaştı: Milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.





Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz.🇹🇷🇹🇷🇹🇷#MüjdelerOlsun#doğalgaz pic.twitter.com/A0o0S7EXK6 — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) August 21, 2020