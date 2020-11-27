EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-EKPSS kura başvurusu ne zaman, başvuru şartları neler?

EKPSS 2020 kura başvuruları 18 Kasım'da başladı. 15 Kasım'da EKPSS sınavını da tamamlaya adaylar, 'EKPSS sonuçları ne zaman belli olacak? '' araştırıyor. EKPSS kura işlemleri için başvurular devam ederken başvuru koşullarının detayları da sorgulanan bir diğer konu. İşte, 2020 EKPSS sonuç sayfası...

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 15 Kasım'da birçok adayın katılımıyla hayata geçirildi. EKPSS sınavına girenler, atama işlemleri için sonuçların açıklanacağı tarihe gözlerini çevirdi. ÖSYM takvimine göre EKPSS sonuçları 17 Aralık 2020 tarihinde erişime açılacak.

EKPSS KURA BAŞVURU TARİHİ

Sınavın akabinde alınan EKPSS kura başvuruları ise 18 - 30 Kasım tarihleri arasında ÖSYM'nin sitesinden gerçekleştiriliyor. Geç başvuru tarihi ise 9 - 10 Aralık olarak belirlendi.

EKPSS KURA BAŞVURU ŞARTLARI

EKPSS/kuraya, mezun olabilecekleri öğrenim düzeyinden başvuruda bulunan adayların, EKPSS sonucu ve kuraya göre yerleştirme işlemlerinin yapılabilmesi/yerleştikleri kadroya atanabilmesi için tercih işleminde mezun olmaları gerekmektedir.

Kuraya başvuran adaylar sınava girmeyecek ancak, EKPSS sonuçları açıklandıktan sonra ilan edilecek Tercih Kılavuzuna göre tercihleri doğrultusunda yapılacak yerleştirme işlemine tabi tutulacaktır.

Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları her bir dönem için (EKPSS’nin geçerlilik süresine bağlı olarak) sadece bir kez alınacaktır. Dönem içerisinde gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine ancak, başvuruları kayıt altına alınan adaylar başvurabileceklerdir.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince yetişkinler için düzenlenen okur-yazarlık programlarına katılanlara verilen “Yetişkinler Eğitimi İkinci

Kademe Başarı Belgesi” eğitim düzeyi olarak ilköğretim okulunun ilk beş sınıfına denk sayıldığından bahisle, bu belgeye sahip olan engelli adaylar, bu kılavuzda belirtilen başvuru tarihi itibariyle kuraya katılım amacıyla (ilkokul düzeyinde) başvuruda bulunabilecektir.

EKPSS/kura başvurularının başladığı ilk gün itibarıyla, 65 yaşını dolduran engelli adayların başvurusu sistem tarafından kabul edilmeyecektir. Tercih kılavuzlarında ilan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların 18 yaşını tamamlamış olmaları gerekmektedir (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.).

EKPSS/kuraya yurt dışında eğitimlerini tamamlamış olan engelli adaylar ile yurt dışında bir eğitim kurumundan EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan adaylar da başvurabileceklerdir.

EKPSS BAŞVURU KILAVUZU...