Elif ve ayda mucizesi Türkiye’yi sevince boğdu! Nasıl dayandılar?

Çocuk ve Genç Psikiyatristi Prof. Dr. Bengi Semerci, “Çocuğun yaşının küçük olması da travma için risktir. Belirtiler hemen ya da günler sonra ortaya çıkabilir. Uygun destek alan, psikososyal yardım alan çocuklarda belirtilerin kalıcı olma riski azalır. Çocukların çıkarıldıkları andaki ifadeleri şaşkınlıktır. Bunu sakin diye değerlendirmek yanlış” dedi. Enkazdan çıkarılan iki çocuğun da yaşadıkları şokun etkisiyle sakin olduklarını dile getiren Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Prof. Dr. Özgür Öner de, şöyle konuştu;



“Hatırlarlar ama hayatları üzerinde ne kadar etkili olacağı bir kaç şeye bağlı. Birincisi çocuklarda kalıcı bir fiziksel zarar olup olmadığı. İkincisi ailelerinden kayıp yaşayıp yaşamadıkları. Çocuk anne ve babasını kaybetmişse bu durum büyük sıkıntı olur. Belirgin stresle ilgili bir sorun yaşamazlarsa genelde çocuklar iyi toparlar. Dikkat çekmemiz gereken bir noktada kurtarma ekiplerinin çocuklara yaklaşımları. Çok insancıl yaklaşarak çocukları sakinleştirdiler. Bunun da etkisi çok büyük” diye konuştu.



İki küçük çocuğun da enkaz altında uzun süre kalmalarına rağmen nasıl dayandıkları merak edilen sorulardan biri oldu. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nalan Karabayır, “Erişkinler 3 haftadan fazla aç kalabilecekken, çocuklarda bu süre en fazla bir haftadır. Susuzluğa dayanma süresi ise 3-4 gündür. Elif ve Ayda’nın güneş ışığının girmediği bir ortamda, hareketsiz kalmaları nedeniyle bu sürenin uzamasını sağlamış olması olasıdır” dedi.



Çocuklar için ailelere öneriler



Prof. Dr. Bengi Semerci, deprem bölgesinde olan ya da deprem haberlerine çok maruz kalan çocuklarda da sorunlar çıkabileceğine dikkat çekerken bu noktada aileleri şu önerilerde bulundu;



Konuşmaktan önce dinlemek gerekir. O nedenle onlarla zaman geçirin.



Çocukların sorularını sormaları için zaman ve ortam yaratın. Çocukları, hazır olana kadar konuşmaya zorlamayın. Ama konuşmak istediklerinde üstün körü geçmeyin. Dikkatiniz verin.



Çocukların kendilerini ifade etmenin yollarını bulmalarına yardımcı olun. Bazı çocuklar düşünceleri, duyguları ya da korkuları hakkında konuşamayabilir. Resim çizmek oynamak ya da güncel olaylarla doğrudan ya da dolaylı olarak hikaye ya da şiir yazmak konusunda daha rahat olabilirler.



Kendi endişeleriniz nedeniyle çocuklarla deprem konusunda çok fazla da konuşmayın, devamlı gündemde tutmayın.



Günlük aktivitelerini düzenli sürdürmelerini sağlayın. Okul, spor, etkinlik, arkadaşla eğlence gibi.



Elif bebek ailesiyle bir araya geldi



Enkazından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek, babası Oğuz ile kendisi gibi enkazdan kurtarılan annesi Seher Dereli ve ikiz ablaları Elzem ve Ezel ile hastanede bir araya geldi.