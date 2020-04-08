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08.04.2020 - 16:44 | | DHA

Esenler'de fırtınada sarkan çatı parçası testereyle kesildi

Esenler'de şiddetli rüzgâr nedeniyle 6 katlı binanın çatısının büyük bir bölümü sokağa doğru sarktı. İtfaiye ekipleri elektrikli testere ile tehlike oluşturan çatıyı keserek parçalara ayırdı.

Esenler'de fırtınada sarkan çatı parçası testereyle kesildi

Nene Hatun Mahallesi 132. Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın çatısının büyük kısmı şiddetli rüzgâr nedeniyle yola doğru sarktı. Sokak, yaya ve araç trafiğine kapatıldı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildikten sonra tehlike oluşturan parça için çalışma başlatıldı.

Binanın 6. katındaki daire penceresine ve çatısına çıkan itfaiye erleri elektrikli testere ile çatıdan uçan kısmı keserek parçalara ayırdı. Parçalanan bazı yapı malzemeleri sokağa düşerken bazı parçaları da itfaiye ekipleri kontrollü şekilde pencereden içeriye aldı. Çatıda uçan kısmın tamamen parçalanmasının ardından sokak trafiğe açıldı.

Meclis'te tartışma çıktı, sosyal mesafe aşıldıTBMM Genel Kurulu'nda, MHP ve HDP milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Genel Kurul'a ara verildi.
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