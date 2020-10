Evde döner nasıl yapılır? Evde et döner tarifi ve malzemeleri

Evde et döner nasıl yapılır? sorusunun cevabını sizinle paylaşıyoruz. Türk yemekleri arasında vazgeçilmez lezzetlerden biri olan et döneri, dışarıdan almak yerine evinizde yaparak daha sağlıklı bir hale getirebilirsiniz. Et döneri evde yapmak biraz zahmetli olsa da sonuçlarına bayılacaksınız. Peki evde et döner nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir?

Malzemeler

-1,5 kg dana antrikot ya da dananın sırt tarafından yumuşak bir et

-İnce döner ekmeği

-Domates

-Nane

-Maydanoz

-Sumaklı soğan

Marinası için malzemeler

-1,5 su bardağı süt (marinesi için)

-2 adet soğan suyu

-Yarım çay bardağı sıvı yap

-Karabiber

-Pul biber

-Tuz

Döner sosu için;

-3 yemek kaşığı domates salçacı

-1 diş sarımsak

-Yarım çay bardağı zeytinyağı

-Bir tutam şeker

-Karabiber

-4-5 su bardağı sıcak su



Nasıl yapılır?

Marinası için;

-İlk önce etinizi ince yaprak gibi kesip marine edeceğiniz kaba alın.

-Üzerine sütü, yağı,soğan suyunu, karabiber,pul biber ve tuzu ekleyin.

-İyice karıştırıp üzerine strec film ile kapatıp bir gün buzdolabında bekletin.

-Bir gün bekleyen etleri bir şişe dizin.

-Döküm tavanızın altını açıp ısınmasını bekleyin.

-Tavanız ısındıktan sonra etinizi tavanıza ekleyin.

-Her yönü iyice karamelize olana kadar tavanızda pişirin.

-Etin pişen kısımlarını bıçak yardımı ile kesip, pişmeyen kısımlarını tekrar tavanıza alıp pişmeye bırakın.

-Bu işlemi etimizin hepsi pişene kadar sürdürüyoruz.

Sosu yapmak için;

-Sos tavanıza yağ, kıydığınız sarımssakları alıp 1 dk kadar kavurun.

-Daha sonra domates salçasını ilave edip bir iki dk kadar da bu şekilde kavurun ve suyunu, şekerini, karabiberini ekleyip kısık ateşte kıvam almasını bekleyin.

-Pişen etler ve sostan sonra iki adet döner ekmeğini alın.

-Üzerine sürmek icin; zeytinyağı, pul biber, kıyılmış maydanoz karışımı hazırlayıp iki ekmeğin de her yerine sürün.

-Ekmeklerinizi ısıtın veya kızartın.

-Isıttığınız ekmeklerinizi üst üste koyup üzerine sumaklı soğanlarınızı, doğradığınız domatesi, kıydığınız maydanozu, nanenizi, etlerinizi de ekleyip ve en son olarak üzerine sosu döküp dürüm yapın.

Püf noktaları;

-Evde et döner yapmanın püf noktalarına gelirsek; etinizi çok ince dövmeniz gerekir.

-Tuz ve yağ oranı eşit kullanılmalı.

-Yumuşak ve lezzetli bir döner için eti terbiyede bekletmek şarttır.

-Et seçimi ister bonfile ister antrikot (biftek) olması gerekir.

-Kaliteli döner çiğ olduğunda parlamak ve kırmızı renge dönüşür.

-Pişme süresi ise uzun olmamalı. Eğer fazla pişerse döner kurur ve sertleşir.

Afiyet olsun...