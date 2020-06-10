Eyüpsultan’da sosyal tesisler yeniden hizmete açıldı

Eyüpsultan Belediyesi, küresel bir krize neden olan ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği Kovid-19 salgınında birçok tedbir alarak çalışmalar gerçekleştirdiğini hatırlattı. Bu tedbirlerden birinin de vatandaşa hizmet veren sosyal tesislerin geçici süreliğine kapatılmasıydı.

MENÜSÜZ, HİJYENİK VE SOSYAL MESAFELİ OTURMA DÜZENİ

1 Haziran tarihinden itibaren başlayan yeni normalleşmeyle kafe, restoran gibi toplu hizmet sunulan yerlerin açılmasıyla birlikte Eyüpsultan ilçesinde bulunan sosyal tesisler de hizmet vermeye başladı.Eyüpsultan Belediyesi, Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı genelgede yer alan tüm tedbirlerin sosyal tesisler tarafından uygulanmaya başlandığını duyurdu.Eyüpsultan Belediyesi’nin 5 Haziran tarihinde açılan 5 sosyal tesisi, Ensari Konağı, Rami Sosyal Tesisleri, Emniyettepe Sosyal Tesisleri, Alibeyköy Osmanlı Park Sosyal Tesisleri, Yeşilpınar Yağlıdere Sosyal Tesisleri oldu.

Eyüpsultan’da bulunan sosyal tesisler belirlenen kurallar dahilinde hizmet vereceği belirtildi. Belediye, sosyal tesislerde alınan önlemleri şöyle duyurdu;

"Menüler artık kullanılmayacak. Siparişler akıllı telefonlara gelen menüden seçilecek. Sosyal tesislere girerken maske takmak zorunlu olacak. Hizmet veren tesis çalışanları maske ve eldiven kullanacak. Sandalyeler arası 60 santimetre, masalar arası bir buçuk metre olacak"

KURTKEMERİ SOSYAL TESİSLERİ 13 HAZİRAN’DA AÇILACAK

Doğanın içinde bulunan ve sadece Eyüpsultanlıların değil tüm İstanbulluların buluşma yeri olduğu belirtilen Kemerburgaz Kurtkemeri Sosyal Tesisleri'nin 13 Haziran Cumartesi itibariyle hizmet vermeye başlayacağı duyuruldu. Orman içinde temiz havanın tadını çıkarmak isteyen ve sosyalleşmek isteyenlerin gönül rahatlığıyla sosyal tesisleri kullanabilecekleri ifade edildi.