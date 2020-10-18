18.10.2020 - 23:03 |
'Fatih: Keşfe Giden Yol' Belgeseli izleyiciyle buluştu!
Türkiye'nin ilk operasyonel sondaj gemisi olarak bilinen 'Fatih' gemisi, büyük bir keşif gerçekleştirdi. Karadeniz'de bulunan 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin hikayesinin anlatıldığı 'Fatih: Keşfe Giden Yol' Belgeseli, bugün izleyiciyle buluştu.
Türkiye'nin ilk operasyonel sondaj gemisi olarak bilinen 'Fatih' gemisi, büyük bir keşif gerçekleştirdi. Karadeniz'de bulunan 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin hikayesinin anlatıldığı 'Fatih: Keşfe Giden Yol' Belgeseli, bugün izleyiciyle buluştu.
"Üstün fedakarlık, gayret ve azmin zaferi" notuyla paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fatih: Keşfe Giden Yol Belgeseli'ni paylaştı.
'Fatih: Keşfe Giden Yol' Belgeseli izleyiciyle buluştu!Türkiye'nin ilk operasyonel sondaj gemisi olarak bilinen 'Fatih' gemisi, büyük bir keşif gerçekleştirdi. Karadeniz'de bulunan 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin hikayesinin anlatıldığı 'Fatih: Keşfe Giden Yol' Belgeseli, bugün izleyiciyle buluştu.