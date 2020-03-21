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21.03.2020 - 13:06 | | Semih ÇALIŞKAN Güven USTA - İSTANBUL (DHA)

Fenerbahçe Orduevi'nde koronavirüs önlemleri

Fenerbahçe Orduevi'nde koronavirüs salgınına karşı önlemler artırıldı. Askerlerin maske taktıkları görülürken, orduevine girmek isteyenlerin ateşi ölçülüyor.

Fenerbahçe Orduevi'nde koronavirüs önlemleri

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman’ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrası eski Genelkurmay Başkanları ve kuvvet komutanlarının bulunduğu Fenerbahçe Orduevi'nde önlemler artırıldı.

Orduevinde askerlerin maske taktığı görüldü. Orduevine giriş yapmak isteyenlerin ateşi ölçülürken, Fenerbahçe Orduevi'nin bahçesinin ekipler tarafından ilaçlarla dezenfekte edildiği görüldü.

Emekli maaşını çeken yaşlı adama gasp dehşetiBeyoğlu'nda bankadan emekli maaşını çeken yaşlı adam, şüpheli iki kişi tarafından darp edilerek gasp edildi. Yaşlı adamın 2 bin 660 lirasını çalan iki şüpheli kaçarken polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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